Trovata senza vita nella casa vacanza: Giulia aveva 17 anni

La ragazza era in vacanza insieme ai genitori e al fratello, come accadeva abitualmente durante il periodo estivo

Doveva essere una settimana di vacanza, fatta di giornate al mare, momenti in famiglia e la spensieratezza dell'estate. A Baia Felice, invece, la mattina di ieri si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto una famiglia napoletana e gettato nel dolore l'intera località balneare. Giulia P., 17 anni, è morta improvvisamente mentre si trovava nell'abitazione presa in affitto dalla famiglia in via Trimoletto, nella zona di Baia Felice, sul litorale di Cellole.



La ragazza era in vacanza insieme ai genitori e al fratello, come accadeva abitualmente durante il periodo estivo. Una permanenza al mare che si è interrotta nel modo più drammatico possibile.



Il malore improvviso in casa



L'emergenza si è verificata nella prima mattinata di ieri.



La 17enne si sarebbe sentita improvvisamente male mentre si trovava all'interno dell'abitazione. I familiari si sono immediatamente accorti della gravità della situazione e hanno fatto scattare l'allarme.



Secondo le prime informazioni, la ragazza avrebbe manifestato convulsioni, facendo temere ai suoi cari che fosse in corso una grave emergenza sanitaria.



È partita così una disperata corsa contro il tempo.



Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione.



I soccorsi e il drammatico epilogo



I soccorritori hanno immediatamente avviato le procedure necessarie nel tentativo di salvare la vita alla giovane.



Nonostante la tempestività dell'intervento e tutti i tentativi di rianimazione, però, per Giulia non c'è stato nulla da fare.



I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Un momento drammatico, consumatosi davanti agli occhi dei familiari, che si trovavano con lei proprio nei giorni che avrebbero dovuto rappresentare un periodo di serenità e riposo.



Nessuna responsabilità esterna



La notizia della morte della 17enne si è rapidamente diffusa tra i residenti e i numerosi turisti presenti a Baia Felice.



Nelle prime ore, inevitabilmente, si sono susseguite domande e ipotesi sull'accaduto. I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze della morte e verificare che non vi fossero elementi riconducibili a responsabilità di terzi.



Dai primi riscontri non sarebbero emersi segni di violenza né elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone.



L'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un malore improvviso, riconducibile a una patologia pregressa con la quale la ragazza conviveva fin dalla nascita.



Una condizione di fragilità che, secondo quanto emerso, non le avrebbe lasciato scampo.



La salma restituita alla famiglia



Ultimate le verifiche necessarie, la salma della giovane è stata messa a disposizione della famiglia, consentendo così di procedere con l'organizzazione dei funerali.



Per i genitori e il fratello, la vacanza si è trasformata in poche ore in un dolore impossibile da descrivere.



La famiglia si trovava a Baia Felice per trascorrere insieme i giorni di agosto, lontano dalla quotidianità e dagli impegni della vita di tutti i giorni.



Nessuno avrebbe potuto immaginare che quella casa sarebbe diventata il luogo di una tragedia così improvvisa.



Il dolore della comunità di Baia Felice



La morte di una ragazza di appena 17 anni ha profondamente colpito anche la comunità che in questi giorni affolla il litorale.



Baia Felice, abituata in questo periodo dell'anno al movimento dei turisti, alle giornate in spiaggia e all'atmosfera tipica della settimana di Ferragosto, si è trovata improvvisamente a fare i conti con una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti.



«Dopo le iniziali domande su cosa fosse accaduto e sul come, un velo di tristezza è sceso su tutti i presenti», racconta Giuseppe Ponticelli, titolare di uno stabilimento balneare della zona ed ex assessore al Turismo di Cellole.



«Una tristezza accompagnata allo sconcerto e agli interrogativi che la morte di una ragazzina di 17 anni provoca sempre in ciascuno di noi», aggiunge.



Una sedia vuota sotto l'ombrellone



Il litorale prova ora a riprendere lentamente il ritmo delle vacanze.



Ma la tragedia ha lasciato un segno profondo tra le persone che hanno assistito, anche indirettamente, a quanto accaduto.



In una località dove in questi giorni tutto dovrebbe parlare di estate, mare e spensieratezza, la morte improvvisa di Giulia ha portato silenzio e dolore.



Per una famiglia napoletana quella vacanza è finita nel modo più drammatico. E mentre Baia Felice si prepara a vivere i giorni di Ferragosto, resta il vuoto lasciato da una ragazza di appena 17 anni: una presenza che non tornerà più, una sedia che quest'estate resterà inevitabilmente vuota.