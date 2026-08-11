Pezzotto, trovati e puniti 30 utenti

Il costo di questi servizi paralleli, secondo quanto emerso dagli accertamenti, può aggirarsi anche intorno ai 100 euro all'anno

Sole, mare e vacanze sono ormai entrati nella quotidianità dell’estate, ma per molti appassionati di sport e televisione è già tempo di pensare alla nuova stagione. Con il ritorno dei principali campionati di calcio, della Formula 1 e della MotoGP, torna infatti anche la corsa agli abbonamenti alle piattaforme televisive a pagamento.Ed è proprio in questo periodo che torna a far parlare di sé il fenomeno del cosiddetto “pezzotto”, il sistema utilizzato per accedere illegalmente a contenuti audiovisivi e canali normalmente disponibili soltanto attraverso regolari abbonamenti.In Ciociaria è così scattata una nuova stretta contro la pirateria televisiva. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli non soltanto nei confronti di chi gestisce e alimenta le piattaforme illegali, ma anche degli utenti che scelgono di utilizzare questi servizi per guardare partite, film, serie televisive e altri contenuti protetti dal diritto d’autore.Il meccanismo, nella sua forma più diffusa, prevede l'utilizzo di un decoder o di un dispositivo collegato alla rete internet capace di ricevere e riprodurre illegalmente i segnali delle pay tv. A fronte di una somma generalmente molto più bassa rispetto a quella necessaria per sottoscrivere tutti gli abbonamenti ufficiali, l'utente può così accedere a un numero elevato di contenuti.Il costo di questi servizi paralleli, secondo quanto emerso dagli accertamenti, può aggirarsi anche intorno ai 100 euro all'anno. Una cifra che, proprio per la sua convenienza, continua ad attirare numerosi consumatori.Ma dietro quella che può sembrare una semplice scorciatoia per risparmiare sul costo degli abbonamenti si nasconde una pratica illegale. Non soltanto chi organizza e gestisce il sistema rischia conseguenze, ma anche chi utilizza consapevolmente il servizio pirata.Nel mirino anche gli utentiI controlli delle Fiamme Gialle si stanno concentrando quindi sull'intera filiera della pirateria digitale. L'obiettivo non è soltanto individuare chi mette a disposizione i contenuti, ma anche risalire a coloro che li utilizzano.In Ciociaria, nel giro di pochi mesi, sarebbero già una trentina gli utenti individuati dagli investigatori e successivamente sanzionati. Nei loro confronti è stata inoltre oscurata la connessione utilizzata per accedere ai contenuti illegali.Le sanzioni previste dalla normativa possono essere particolarmente pesanti. In base alle disposizioni richiamate dalla legge sul diritto d'autore, la multa può partire da 154 euro e arrivare fino a 5.000 euro, a seconda della violazione contestata e delle circostanze del caso.Un aspetto che, paradossalmente, continua a rappresentare anche uno degli elementi che alimentano il fenomeno. Alcuni utenti, infatti, considerano il rischio di una multa come un possibile “costo” da mettere in conto rispetto alle somme necessarie per sottoscrivere regolarmente tutti gli abbonamenti alle diverse piattaforme.Una logica del tipo: spendere meno oggi e correre il rischio di pagare eventualmente domani. Un ragionamento che, però, non elimina le conseguenze previste dalla legge.Come gli investigatori risalgono agli utentiMa come è possibile arrivare dal sistema pirata fino al televisore installato nel salotto di casa?Le attività investigative partono soprattutto dalla rete. I militari possono analizzare i flussi di dati e gli elementi informatici che consentono di individuare gli accessi ai servizi illegali. Un ruolo centrale è svolto dagli indirizzi IP, vale a dire gli identificativi associati alle connessioni internet utilizzate dai dispositivi.Gli accertamenti possono inoltre incrociare altri dati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati online per acquistare o rinnovare l'accesso ai servizi pirata.È attraverso l'analisi di queste informazioni che gli investigatori possono ricostruire la catena che collega i gestori delle piattaforme illegali agli utenti finali.E l'attività investigativa non si limita necessariamente agli utilizzatori individuati nel momento in cui il servizio è ancora attivo. Gli indirizzi e i dati acquisiti durante le indagini possono infatti rimanere al vaglio degli investigatori anche successivamente.Migliaia di utenti nel mirinoIl fenomeno non riguarda soltanto la provincia di Frosinone. In tutta Italia il contrasto alla pirateria audiovisiva è diventato negli ultimi anni una delle priorità delle autorità, anche alla luce della diffusione sempre maggiore dello streaming illegale.Secondo i dati riportati nell'ambito delle attività di contrasto, lo scorso anno sarebbero state circa 3.000 le persone sanzionate in Italia per violazioni della normativa a tutela dei contenuti audiovisivi. Nel frattempo, migliaia di indirizzi IP sono stati acquisiti e analizzati dagli investigatori.Questo significa che l'attività di verifica può proseguire anche nel tempo. Chi ha utilizzato in passato un servizio pirata e lo ha successivamente disattivato non può quindi dare per scontato che la vicenda sia definitivamente chiusa.La lotta al “pezzotto” si muove dunque su due fronti: da una parte il contrasto ai gruppi e alle organizzazioni che distribuiscono illegalmente i contenuti, dall'altra l'individuazione degli utenti che alimentano economicamente il sistema.Resta naturalmente anche la questione dei costi degli abbonamenti alle piattaforme televisive, spesso aumentati negli ultimi anni e diventati per molte famiglie una voce di spesa non trascurabile. Un problema economico reale, che però non può trasformarsi in una giustificazione per l'utilizzo di servizi illegali.La pirateria, infatti, non riguarda soltanto le grandi piattaforme televisive: il fenomeno coinvolge anche film, serie, eventi sportivi, musica e contenuti editoriali, comprese le edizioni digitali dei quotidiani.Per questo motivo i controlli sono destinati a proseguire, con la Guardia di Finanza impegnata a individuare non solo chi alimenta il mercato clandestino, ma anche chi sceglie di usufruirne.