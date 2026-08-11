Devasta i contenitori della differenziata, paura nei Paesi Vesuviani

I militari sono riusciti comunque a riportare la situazione sotto controllo e a procedere con gli accertamenti del caso

Momenti di tensione a Torre del Greco, dove un uomo di 39 anni è stato denunciato dopo aver danneggiato alcuni contenitori destinati alla raccolta differenziata e aver poi reagito all'intervento dei carabinieri, arrivando a rivolgere minacce di morte ai militari. L'episodio si è verificato in piazza della Repubblica, nei pressi della stazione ferroviaria, dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza dell'uomo, che in quel momento si trovava in evidente stato di alterazione.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 39enne avrebbe iniziato a danneggiare i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, provocando diversi danni prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.Sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Torre del Greco. Gli uomini dell'Arma hanno raggiunto l'uomo e si sono avvicinati per procedere alla sua identificazione e comprendere le ragioni del comportamento.La situazione, però, sarebbe rapidamente degenerata. Il 39enne avrebbe reagito all'intervento dei militari opponendo resistenza e rifiutandosi di collaborare. Nel corso dell'intervento avrebbe inoltre rivolto pesanti minacce ai carabinieri, arrivando a minacciarli di morte.I militari sono riusciti comunque a riportare la situazione sotto controllo e a procedere con gli accertamenti del caso.Al termine dell'intervento, il 39enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Nei suoi confronti sono state contestate le ipotesi di reato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle ulteriori valutazioni che potranno emergere dagli accertamenti.L'episodio si è verificato in una zona particolarmente frequentata della città, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, e ha richiesto l'intervento dei carabinieri per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare.Proseguono ora gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e quantificare i danni provocati ai contenitori della raccolta differenziata.