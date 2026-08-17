Trova i ladri in casa e lo picchiano con un bastone di ferro

Nel corso dell'azione sarebbero riusciti a impossessarsi anche di un'automobile e di un furgone

Notte di paura ad Altavilla Silentina, dove un tentativo di furto in un'abitazione si è trasformato in un episodio di violenza. Quattro persone, con il volto coperto, avrebbero fatto irruzione all'interno di una casa approfittando delle ore notturne. La presenza dei malviventi, però, non sarebbe passata inosservata. I rumori provenienti dall'abitazione avrebbero infatti attirato l'attenzione del proprietario, che si sarebbe accorto della presenza degli intrusi.Il proprietario scopre i ladriL'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe cercato di mettere in fuga i quattro iniziando a urlare e attirando l'attenzione. A quel punto i ladri si sarebbero dati alla fuga.Durante l'allontanamento, però, uno dei componenti della banda avrebbe colpito il proprietario con una spranga di ferro. L'aggressione gli avrebbe provocato alcune ferite, tanto da rendere necessario l'intervento dei soccorritori e il successivo trasferimento in ospedale per le cure del caso.Rubati anche due veicoliI malviventi non si sarebbero limitati a entrare nell'abitazione. Nel corso dell'azione sarebbero riusciti a impossessarsi anche di un'automobile e di un furgone appartenenti alla famiglia, utilizzandoli per allontanarsi rapidamente dalla zona.I due mezzi, fortunatamente, sono stati successivamente individuati e recuperati, per poi essere restituiti ai legittimi proprietari.Indagini dei carabinieriDopo l'allarme sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli, che hanno effettuato i primi accertamenti e raccolto gli elementi utili alle indagini.Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione ogni fase dell'irruzione e della successiva fuga, cercando anche di individuare i quattro responsabili.Al vaglio degli inquirenti potrebbero finire eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ogni altro elemento utile a risalire all'identità dei componenti della banda. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti, soprattutto per la violenza con cui il tentativo di furto si sarebbe concluso.