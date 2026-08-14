Tri perde il carico di pomodori che finisce sulle auto: ci sono feriti

L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale tecnico

Un incidente spettacolare e, fortunatamente, senza conseguenze particolarmente gravi si è verificato ieri sera allo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni. Un autoarticolato ha perso improvvisamente il proprio carico di pomodori mentre affrontava una curva. Le cassette trasportate dal mezzo pesante sono finite fuori dalla carreggiata, precipitando verso il parcheggio sottostante. Qui hanno colpito diverse automobili che si trovavano in sosta, ricoprendole letteralmente di pomodori.Sono decine le vetture rimaste coinvolte nell’incidente. Le immagini della scena mostrano le auto sommerse dalle cassette e dai pomodori sparsi ovunque, trasformando il parcheggio in un'area completamente invasa dal carico perso dal camion.Nell’impatto alcune persone sono rimaste ferite, ma si tratta, secondo le prime informazioni, di feriti lievi. Non sono state quindi segnalate conseguenze particolarmente gravi per le persone coinvolte.L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale tecnico. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di Eboli, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme ai tecnici dell’Anas.I rilievi dovranno chiarire per quale motivo l’autoarticolato abbia perso il carico proprio mentre percorreva la curva dello svincolo e se vi siano responsabilità legate alle modalità di trasporto o di fissaggio delle cassette.Nel frattempo sono proseguite le operazioni per mettere in sicurezza l’area e liberare il parcheggio dal materiale finito sulla carreggiata e sulle automobili. Un incidente insolito, che ha provocato ingenti danni alle vetture coinvolte e disagi nella zona, ma che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.