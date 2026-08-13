Rubati sei chili di mozzarella in una pizzeria di Via Poggiomarino

In pochi secondi si china, afferra una busta e si allontana rapidamente

Arriva in automobile, scende, si avvicina alla pizzeria e per qualche istante sembra comportarsi come un normale passante. Poi si guarda intorno, prende il telefono e, mentre continua a controllare la strada, si avvicina alla saracinesca. In pochi secondi si china, afferra una busta e si allontana rapidamente. Dentro quella busta c'erano sei chili di mozzarelle, destinate alla preparazione delle pizze della serata. È la sequenza di un furto avvenuto a Scafati in Via Poggiomarino e ripreso dalle immagini di videosorveglianza dell'attività commerciale.La busta lasciata dal fornitoreL'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio dell'11 agosto. Il titolare della pizzeria si era allontanato dall'attività per pochi minuti per effettuare alcuni acquisti.Proprio in quel momento sarebbe arrivato il fornitore, che aveva lasciato all'esterno del locale una busta contenente il prodotto destinato alla pizzeria. Una circostanza che, secondo la ricostruzione del proprietario, avrebbe dato modo all'autore del furto di impossessarsi facilmente della merce.Le immagini mostrano l'uomo arrivare in auto e poi avvicinarsi alla pizzeria. Prima di prendere la busta avrebbe osservato attentamente ciò che accadeva intorno a lui, arrivando anche a utilizzare il telefono, apparentemente impegnato in una conversazione.Poi il gesto: l'uomo si abbassa vicino alla saracinesca, afferra la busta con le mozzarelle e si allontana.Il video pubblicato sui socialA rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso titolare dell'attività, che ha condiviso il filmato nel gruppo Facebook “Sei di Scafati se”, mostrando le immagini della videosorveglianza.Il commerciante ha raccontato che quello delle mozzarelle non sarebbe stato un episodio isolato. In passato, infatti, sarebbero già avvenuti altri furti ai danni della stessa attività.Una situazione che inizialmente l'imprenditore aveva scelto di non rendere pubblica.“Ho sorvolato sugli episodi precedenti”Il proprietario ha spiegato di aver deciso di lasciar correre i precedenti episodi perché, trattandosi di generi alimentari, aveva pensato che potesse trattarsi di persone in difficoltà.Dopo l'ennesimo furto, però, la decisione di pubblicare il video.L'obiettivo è soprattutto quello di attirare l'attenzione sull'accaduto e cercare di comprendere chi sia la persona ripresa dalle telecamere. Il commerciante parla infatti di una situazione che, dopo i diversi episodi, considera ormai un vero e proprio accanimento nei confronti della propria attività.Le immagini potrebbero ora essere utili per identificare l'autore del furto, mentre resta da chiarire se la stessa persona possa essere responsabile anche degli episodi precedenti denunciati dal titolare.Per la pizzeria, intanto, il danno non riguarda soltanto il valore della merce sottratta: quei sei chili di mozzarelle erano stati acquistati per essere utilizzati nella preparazione delle pizze della serata. Una consegna destinata al lavoro quotidiano dell'attività e diventata invece, in pochi secondi, il bottino di un furto.