Donna sbalzata in aria, preso il "pirata": è dei Paesi Vesuviani

Il motociclo è stato posto sotto sequestro, mentre al giovane alla guida, è stata ritirata la patente

Paura nel pomeriggio a Napoli per una donna di circa 70 anni investita da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente si è verificato in via Foria, nei pressi della stazione della metropolitana di piazza Cavour, in un tratto particolarmente trafficato della città. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta dal motociclo. L'impatto è stato particolarmente violento e l'anziana è stata sbalzata sull'asfalto, riportando ferite che hanno reso necessario l'immediato intervento dei soccorsi.



Trasportata in codice rosso al Cardarelli



Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna e disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale Cardarelli.



L'anziana è stata accompagnata in ospedale in codice rosso. In un primo momento i medici si erano riservati la prognosi, vista la gravità del quadro clinico. Successivamente la prognosi è stata sciolta, anche se le condizioni della paziente restano gravi.



La donna è tuttora ricoverata e sotto osservazione da parte del personale sanitario.



I rilievi della Polizia Locale



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale di Napoli, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica.



Gli investigatori hanno effettuato gli accertamenti necessari per stabilire con precisione la sequenza dell'investimento e verificare le responsabilità del conducente dello scooter.



Il motociclo è stato posto sotto sequestro, mentre al giovane alla guida, residente nell'area vesuviana, è stata ritirata la patente.



Restano ora da chiarire tutti gli aspetti dell'incidente, compresa la velocità del motociclo e le circostanze nelle quali è avvenuto l'investimento della donna mentre attraversava sulle strisce pedonali.