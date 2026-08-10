Tremendo frontale sulla Statale, coinvolta una Jaguar

La posizione dei veicoli e i segni lasciati sull'asfalto saranno ora analizzati dagli investigatori per ricostruire con precisione la sequenza dell'incidente

Mattinata di paura lungo la Strada Statale 372 Telesina, dove un violento incidente stradale ha provocato tre feriti e pesanti ripercussioni sulla circolazione. Due veicoli, una Jaguar e un Fiat Scudo, si sono scontrati frontalmente all'altezza di Puglianello, nel tratto compreso tra l'uscita di Faicchio e l'area di servizio Tamoil. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.45, al chilometro 34+500, in un momento particolarmente delicato per la viabilità, considerato l'intenso traffico legato all'esodo estivo.Ad avere la peggio è stato il passeggero della Jaguar, soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso. Complessivamente sono tre le persone rimaste ferite nello scontro.Il violentissimo impattoSecondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la Jaguar viaggiava in direzione Benevento.Alla guida dell'auto si trovava un uomo di 73 anni, mentre sul sedile del passeggero viaggiava un'altra persona, rimasta ferita in maniera più seria.Procedeva invece nella direzione opposta, verso Caianello, un Fiat Scudo condotto da un 43enne.Per cause che dovranno essere accertate attraverso i rilievi, i due mezzi sono entrati in collisione. Lo scontro frontale è stato particolarmente violento: dopo l'impatto, il furgone è stato proiettato contro il guard rail.La posizione dei veicoli e i segni lasciati sull'asfalto saranno ora analizzati dagli investigatori per ricostruire con precisione la sequenza dell'incidente.I soccorsi sul postoL'allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorritori.Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e gli operatori del 118.I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi e l'area interessata dal sinistro, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte.Il passeggero della Jaguar, apparso in condizioni più serie, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Anche le altre due persone coinvolte sono state soccorse e sottoposte agli accertamenti sanitari.Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamicaI militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi sul tratto della Telesina interessato dallo scontro.Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato i due veicoli a trovarsi sulla stessa traiettoria e a scontrarsi frontalmente.Gli accertamenti dovranno stabilire anche eventuali responsabilità, attraverso l'analisi della posizione dei mezzi, dei rilievi effettuati sulla carreggiata e delle testimonianze raccolte.Al momento non sono emersi elementi sufficienti per attribuire con certezza la responsabilità dell'incidente.Traffico in tilt per l'esodo estivoA complicare ulteriormente la situazione è stato il traffico particolarmente intenso sulla Telesina.La Statale 372 è infatti molto utilizzata in queste ore da automobilisti diretti verso le località turistiche e il violento frontale ha provocato rallentamenti, code e disagi in entrambe le direzioni.Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sulla viabilità, già sostenuta per l'esodo estivo.Un secondo incidente a poca distanzaCome se non bastasse, a circa un chilometro dal luogo del frontale si è verificato poco dopo un secondo incidente.In questo caso si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto una Dacia e un furgone.La collisione sarebbe stata favorita proprio dalla presenza delle code e dal traffico rallentato provocato dal primo incidente.Fortunatamente, nel secondo episodio non si sono registrati feriti né conseguenze per le persone coinvolte.Gli operatori hanno quindi dovuto gestire contemporaneamente le ripercussioni dei due incidenti, in una delle mattinate più trafficate dell'estate lungo la Telesina.Le indagini sul primo schianto proseguiranno per chiarire ogni dettaglio della dinamica e accertare le eventuali responsabilità.