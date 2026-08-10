Investita sotto casa mentre getta la spazzatura

Proprio in quel momento sarebbe stata travolta da un'automobile impegnata in una manovra di retromarcia

Doveva essere un gesto di pochi secondi, attraversare la strada per gettare una carta in un cestino. Si è invece trasformato in un incidente che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Una donna è stata investita da un'auto che stava effettuando una manovra in retromarcia in via Della Corte a Cav de Tirreni, riportando diversi traumi. La donna è la moglie di Alfonso Laudato, ex assessore e dirigente dell'Asl, che ha raccontato quanto accaduto poco dopo l'incidente, tornando a porre l'attenzione sulla situazione della viabilità e della sosta nella strada in cui risiede.L'investimento durante la retromarciaSecondo una prima ricostruzione, la donna era uscita di casa e stava attraversando la strada per raggiungere un cestino dei rifiuti. Proprio in quel momento sarebbe stata travolta da un'automobile impegnata in una manovra di retromarcia.L'impatto le ha provocato traumi multipli. Le sue condizioni sono state immediatamente prese in carico dai soccorritori, mentre sul posto sono stati effettuati gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.Restano da chiarire tutti gli aspetti della manovra e le circostanze nelle quali si è verificato l'investimento.La denuncia di Laudato: «Questa strada continua ad essere un pericolo»L'episodio ha riportato alla memoria di Laudato un'altra vicenda avvenuta proprio nella stessa strada.Circa un anno fa, sempre nel mese di agosto, il motorino dell'ex assessore e dirigente dell'Asl era stato incendiato sotto casa.Dopo quell'episodio, Laudato aveva ipotizzato un possibile collegamento tra il rogo e le denunce da lui presentate nel tempo per segnalare il problema della sosta selvaggia nella zona, lamentando in particolare la presenza frequente di automobili parcheggiate in doppia fila.A distanza di un anno, ora, un nuovo episodio riporta la questione al centro dell'attenzione, questa volta con una persona rimasta ferita.«Mia moglie è stata investita pochi minuti fa – racconta Laudato – da un'auto in retromarcia. Questa strada continua ad essere un pericolo per i pedoni».Il problema della sostaLaudato torna così a chiedere attenzione sulle condizioni della strada e sulla presenza dei veicoli in doppia fila, una situazione che, secondo quanto denunciato, renderebbe più difficoltosa la circolazione e potrebbe creare condizioni di particolare rischio per chi si muove a piedi.Le auto parcheggiate irregolarmente possono infatti ridurre gli spazi di manovra e la visibilità, soprattutto durante le operazioni di retromarcia.L'investimento della donna riaccende quindi il dibattito sulla sicurezza dei pedoni e sulla necessità di garantire condizioni di maggiore sicurezza lungo la strada.Accertamenti sulla dinamicaResta ora da ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica dell'investimento e le condizioni in cui il veicolo stava effettuando la manovra.Per la famiglia Laudato, intanto, quella che doveva essere una semplice uscita di casa si è trasformata in un momento di grande paura.L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza stradale e sulla convivenza tra traffico veicolare e pedoni, soprattutto nelle strade dove la presenza di auto parcheggiate in modo irregolare può complicare la visibilità e le manovre dei conducenti.