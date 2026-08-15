Tremenda rissa al falò, coinvolti donne e minori

L'episodio è avvenuto inoltre nonostante il divieto di accensione dei falò previsto dall'ordinanza

Notte di Ferragosto movimentata sul litorale di Mondragone. Una violenta rissa è scoppiata intorno alle 3 sulla spiaggia libera di località Fiumarella, lungo il lungomare nord, dove in quel momento si trovavano centinaia di persone riunite per i tradizionali festeggiamenti di Ferragosto. La colluttazione sarebbe nata per motivi banali. In pochi istanti la situazione è degenerata: prima sono state lanciate sedie e cassette di legno, poi i partecipanti sono passati alle mani, tra schiaffi, calci e pugni. Secondo alcune testimonianze, durante la lite sarebbero comparsi anche dei coltelli.Almeno cinque i giovani coinvolti, tra cui due ragazze e un minorenne. La rissa, iniziata sull'arenile, si sarebbe successivamente spostata sul lungomare, provocando momenti di paura tra le numerose persone presenti.Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno faticato a separare i contendenti e a riportare la situazione sotto controllo. L'intervento dei militari ha infine consentito di ristabilire l'ordine.Molti dei presenti, spaventati dalla violenza della lite, hanno preferito allontanarsi rapidamente dalla zona.I cinque giovani, provenienti da alcuni comuni della provincia di Napoli, sono stati fermati dai carabinieri e accompagnati in caserma per l'identificazione. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati a piede libero per rissa.L'episodio è avvenuto inoltre nonostante il divieto di accensione dei falò previsto dall'ordinanza emanata dal sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, per la notte di Ferragosto.