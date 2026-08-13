Sequestrato ristorante con lido sul litorale vesuviano

Al titolare della ditta è stato contestato il mantenimento in uso, senza autorizzazione, di opere realizzate su due piani e insistenti su suolo demaniale

Un intero ristorante di circa 1.400 metri quadrati è stato sequestrato sul litorale di Torre del Greco nell’ambito di un’operazione contro l’occupazione abusiva di aree demaniali. Il provvedimento è scattato dopo i controlli eseguiti dalla Capitaneria di porto, dalla Polizia municipale e dai tecnici del Comune.L’attività ha coinvolto i militari della Guardia Costiera di Torre del Greco, agli ordini del comandante Angelo Latella, gli agenti della Polizia municipale guidati dal comandante Gennaro Russo e il personale tecnico dell’amministrazione comunale. Durante le verifiche è emerso che lo storico locale non disponeva più di un valido titolo concessorio, risultato ormai decaduto.Al titolare della ditta è stato contestato il mantenimento in uso, senza autorizzazione, di opere realizzate su due piani e insistenti su suolo demaniale, per una superficie complessiva di circa 1.400 metri quadrati.La Guardia Costiera ha quindi proceduto al sequestro dell’intera struttura. All’interno dei locali si trovava anche tutto il mobilio utilizzato per l’attività di ristorazione, che è stato sottoposto a sequestro insieme all’immobile.Sequestrate anche le attrezzature del lidoI controlli hanno interessato anche l’area destinata all’attività balneare collegata al ristorante. Nel piano sottostante della struttura sono state infatti individuate e sequestrate numerose attrezzature utilizzate per il lido.Nel dettaglio, i militari hanno trovato oltre 400 tra ombrelloni, sdraio e lettini, oltre a vari suppellettili e arredi. Anche queste dotazioni sono state comprese nel provvedimento eseguito dalla Guardia Costiera.L’operazione si inserisce nell’attività di controllo del territorio e di tutela delle aree demaniali marittime, con particolare attenzione alla verifica della regolarità delle concessioni e all’utilizzo degli spazi sul litorale.