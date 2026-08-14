Donna entra in mare e perde la vita in diretta video

l’accompagnatore della donna stava realizzando un filmato con il proprio smartphone mentre lei entrava in acqua

Era entrata in mare per fare un bagno, ma non ha fatto in tempo ad allontanarsi dalla riva. Una donna di 71 anni, di nazionalità ucraina, è morta questa mattina sul litorale di Castel Volturno, dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in acqua. La tragedia si è consumata a pochi metri dall’arenile. L’acqua le arrivava appena alle caviglie quando la donna ha iniziato a muoversi con difficoltà. Avrebbe percorso ancora alcuni passi, poi avrebbe perso l’equilibrio finendo a faccia in giù, con la testa immersa nell’acqua.



Chi era con lei si è accorto immediatamente di quanto stava accadendo. La donna è stata raggiunta, soccorsa e riportata sulla spiaggia, dove è stata distesa nel tentativo di rianimarla. Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato inutile.



Il video acquisito dalla polizia



Sul posto sono arrivati poco dopo gli agenti del locale Commissariato e il personale del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.



La 71enne era arrivata sulla spiaggia molto presto, poco dopo le 7 del mattino. Al momento della tragedia sull’arenile erano già presenti altri bagnanti, che hanno assistito alla scena e fornito agli investigatori le prime informazioni sulla dinamica.



Un elemento potrebbe rivelarsi particolarmente importante per gli accertamenti: l’accompagnatore della donna stava realizzando un video con il proprio smartphone mentre lei entrava in acqua. La registrazione avrebbe quindi ripreso involontariamente anche i primi momenti di difficoltà della 71enne.



Le immagini sono state acquisite dalla polizia e potranno contribuire a ricostruire con maggiore precisione gli ultimi istanti prima del malore.



Salma trasferita in obitorio



Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale civile di Caserta. Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte.



L’ipotesi principale resta quella di un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire cosa abbia provocato il decesso.



La vittima viveva a Trentola Ducenta ed era in possesso di regolare permesso di soggiorno. Nonostante i 71 anni, lavorava ancora come bracciante agricola. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa nella comunità locale, suscitando dolore tra le persone che la conoscevano.



Il precedente di venti giorni fa



La tragedia riporta alla memoria un altro dramma avvenuto nello stesso tratto di costa appena venti giorni fa, quando una connazionale di 37 anni aveva perso la vita in mare per annegamento.



Si tratta di due episodi dalle dinamiche differenti. Nel caso della 37enne, infatti, le condizioni del mare erano particolarmente difficili. Per la 71enne, invece, l’episodio si è verificato praticamente sulla battigia e nelle prime ore della mattina.



Proprio l’orario dell’incidente rende difficile collegare direttamente il decesso all’assenza dei servizi di assistenza sulle spiagge libere: intorno alle 7, infatti, i presidi di salvataggio e le dotazioni come i defibrillatori non sono normalmente operativi.



Resta però il tema della sicurezza degli arenili liberi di Castel Volturno, dove da tempo viene sollevata la necessità di garantire maggiori servizi e presidi ai frequentatori.



Arenili liberi, resta il problema dei servizi



Il tratto di Fontana Bleu, in particolare, è stato teatro nel tempo di diversi episodi mortali e continua a essere considerato una zona delicata durante la stagione balneare.



Un recente bando del Comune per affidare la gestione degli arenili liberi a soggetti privati avrebbe dovuto garantire una serie di servizi, compresa la possibilità di noleggiare attrezzature da spiaggia. L’iniziativa prevedeva anche una maggiore presenza e organizzazione sulle spiagge libere, ma il procedimento è stato successivamente annullato.



Nel caso della 71enne, saranno ora gli esami autoptici e gli altri accertamenti a stabilire cosa sia realmente accaduto. Resta la drammaticità di una morte improvvisa, avvenuta a pochissimi metri dalla riva e sotto gli occhi di chi si trovava già sulla spiaggia.