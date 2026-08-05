Trasporto di pane abusivo, scatta il sequestro

L'intervento rientra nell'attività di vigilanza svolta dalla Polizia Locale per garantire il rispetto delle norme che disciplinano la filiera alimentare

Operazione della Polizia Locale di San Martino Valle Caudina nell'ambito dei controlli sul territorio finalizzati alla sicurezza stradale e alla tutela dei consumatori. Gli agenti hanno sequestrato un furgone impiegato per la distribuzione di pane destinato a diversi supermercati della zona, riscontrando numerose violazioni sia in materia di circolazione sia nel trasporto degli alimenti.Il controllo è stato effettuato durante un normale servizio di pattugliamento. Nel corso delle verifiche, gli operatori hanno accertato che il veicolo circolava senza la prescritta copertura assicurativa e veniva utilizzato per il trasporto di merci in conto terzi senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.Le irregolarità non si sono fermate agli aspetti amministrativi. All'interno del mezzo, infatti, gli agenti hanno trovato pane trasportato sfuso, privo di confezionamento e delle garanzie igienico-sanitarie richieste dalla normativa regionale per la distribuzione del prodotto presso gli esercizi commerciali.Al termine degli accertamenti è scattato il sequestro del furgone, mentre al responsabile sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 1.500 euro.L'intervento rientra nell'attività di vigilanza svolta dalla Polizia Locale per garantire il rispetto delle norme che disciplinano la filiera alimentare, dalla produzione fino alla vendita, con particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori.Contestualmente, il comando ha rivolto un appello ai cittadini affinché prestino attenzione al luogo in cui acquistano pane e prodotti da forno. Gli agenti ricordano che il pane sfuso può essere venduto direttamente esclusivamente dai panifici produttori, mentre negli altri esercizi commerciali, come supermercati, minimarket, bar e punti vendita alimentari, deve essere obbligatoriamente confezionato ed etichettato secondo quanto previsto dalla legge.L'etichettatura e il confezionamento, spiegano gli operatori, rappresentano strumenti fondamentali per garantire la tracciabilità del prodotto, la corretta conservazione e la tutela della salute pubblica.I controlli sul territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane con ulteriori verifiche rivolte ai mezzi utilizzati per il trasporto di alimenti e agli esercizi commerciali, con l'obiettivo di contrastare le irregolarità e assicurare il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori.