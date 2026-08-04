Altro terremoto in Campania, ma stavolta non sono i Campi Flegrei

non risultano segnalazioni di danni né richieste di intervento da parte della popolazione

Una scossa di terremoto è stata rilevata nella serata di ieri nel territorio del Cilento. Il sisma, di magnitudo 3.2, è stato registrato alle 20.11 dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanoogia. L'epicentro è stato localizzato a circa 6 chilometri a est di Cannalonga, piccolo centro della provincia di Salerno. Secondo i dati forniti dall'Ingv, l'evento si sarebbe verificato a una profondità di circa 281 chilometri, una quota particolarmente elevata che, se confermata dagli approfondimenti tecnici successivi, avrebbe contribuito a ridurre in modo significativo la percezione del terremoto in superficie.



Nonostante la magnitudo registrata, al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di intervento da parte della popolazione. Le verifiche proseguono per monitorare eventuali conseguenze e raccogliere ulteriori informazioni sull'evento sismico.



La profondità dell'ipocentro rappresenta infatti un elemento determinante nella valutazione degli effetti di una scossa: terremoti generati a grandi profondità tendono generalmente a disperdere maggiormente la loro energia prima di raggiungere la superficie, limitando le ripercussioni su edifici e infrastrutture.



L'area del Cilento resta comunque sotto osservazione da parte degli enti preposti al monitoraggio della sismicità, con l'Ingv che continua a registrare e analizzare l'attività tellurica sul territorio nazionale.