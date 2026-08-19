Tragedia sulla Statale, c'è una vittima

Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è quella di un sorpasso effettuato in un punto particolarmente delicato della strada

Tragedia sulla statale 401 "Dell'Alto Ofanto e del Vulture", dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel territorio di Calitri, in provincia di Avellino. La vittima, originaria di Potenza, viaggiava in sella alla propria moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'automobile.Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una seconda vettura, una Fiat Tipo che procedeva nella direzione opposta. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo era già deceduto.Lo schianto al confine tra Campania e BasilicataL'incidente si è verificato intorno alle 11, lungo un tratto dell'Ofantina bis al confine tra Campania e Basilicata, poco dopo lo svincolo per Pescopagano, in provincia di Potenza, e nei pressi dell'uscita per Calitri.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, il 48enne si trovava da solo sulla moto. Per ragioni che dovranno essere accertate, il mezzo si è scontrato con una Bmw e successivamente è rimasto coinvolto anche il conducente di una Fiat Tipo che arrivava dalla direzione opposta.Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è quella di un sorpasso effettuato in un punto particolarmente delicato della strada. L'eventuale manovra sarebbe avvenuta in prossimità di una curva, ma al momento non ci sono elementi definitivi per stabilire con certezza come si sia sviluppato l'incidente.Saranno gli accertamenti effettuati sul posto e le testimonianze raccolte a consentire di ricostruire la precisa sequenza dello schianto.La Fiat si ribalta sulla carreggiataLa violenza dell'impatto ha provocato anche il ribaltamento della Fiat Tipo, che è finita al centro della carreggiata, rimanendo bloccata tra le due corsie.Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari intervenuti sul posto. Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero particolare preoccupazione.Diversa la situazione per il motociclista di 48 anni. I soccorritori hanno tentato di prestargli assistenza, ma le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi e non è stato possibile salvarlo. L'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo.I soccorsi e la strada chiusaL'allarme ha fatto scattare una complessa macchina dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale dell'Anas, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi e gli operatori del 118, oltre all'elisoccorso.I mezzi di soccorso hanno lavorato per assistere le persone coinvolte, mettere in sicurezza l'area e procedere successivamente alla rimozione dei veicoli incidentati.Per consentire le operazioni è stato necessario chiudere temporaneamente la statale in entrambe le direzioni. La presenza dei mezzi coinvolti e i detriti sulla carreggiata rendevano infatti necessario un intervento prima di poter ripristinare le normali condizioni di sicurezza.Traffico deviatoDurante la chiusura del tratto, la circolazione è stata deviata lungo percorsi alternativi, con l'apposita segnaletica predisposta sul posto.La viabilità è rimasta condizionata per il tempo necessario a completare i soccorsi, effettuare i rilievi e rimuovere i veicoli coinvolti. Gli interventi sono stati coordinati per permettere di riaprire la strada una volta garantite nuovamente le condizioni di sicurezza.Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire le responsabilità e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Saranno fondamentali i rilievi effettuati sul tratto di strada, la posizione dei tre veicoli e gli eventuali elementi raccolti per chiarire cosa abbia provocato lo scontro.Resta il dolore per la morte del motociclista, un uomo di 48 anni originario di Potenza, deceduto in seguito al violento impatto lungo una delle principali arterie di collegamento dell'area tra l'Irpinia e la Basilicata.