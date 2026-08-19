Litigano per una casa: finisce a spari in faccia

I militari avrebbero rinvenuto altre armi nella disponibilità dell'uomo, anch'esse risultate regolarmente detenute

Una discussione nata per un appartamento sarebbe degenerata fino agli spari. È accaduto a Villa Literno, in provincia di Caserta, dove un uomo di 61 anni è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La persona ferita è un uomo di 51 anni, compagno della donna che occupa l'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, al centro della controversia ci sarebbe stato il tentativo del proprietario di rientrare in possesso del proprio appartamento. Il confronto con il compagno dell'inquilina sarebbe rapidamente degenerato in un acceso litigio, fino all'intervento del fucile.



La discussione e poi gli spari



L'episodio è avvenuto nella giornata di martedì 18 agosto, in via Gallinelle. I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe sono intervenuti dopo il ferimento e hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.



Stando agli elementi raccolti dai militari, il 61enne avrebbe avuto una discussione con il 51enne proprio in relazione all'appartamento. Dopo il litigio, l'uomo si sarebbe allontanato per poi fare ritorno nella propria abitazione e recuperare un fucile calibro 12, legalmente detenuto.



A quel punto avrebbe aperto il fuoco contro il 51enne, che nel frattempo si stava allontanando a bordo della propria automobile. Alcuni pallini avrebbero raggiunto l'uomo al volto, provocandogli ferite soprattutto nella zona degli zigomi e in altre parti del viso.



Il ferito in ospedale



Dopo essere stato colpito, il 51enne è stato trasportato al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno. I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari per valutare la gravità delle lesioni.



Gli esami avrebbero escluso complicazioni particolarmente serie. Le ferite provocate dai pallini sono state giudicate superficiali e l'uomo è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.



Nonostante le conseguenze fisiche non siano risultate gravi, la vicenda è stata considerata particolarmente delicata dagli investigatori per la presenza di un'arma da fuoco e per il fatto che gli spari sarebbero stati esplosi nei confronti della vittima mentre si stava allontanando.



Il fucile era regolarmente detenuto



Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno verificato anche la posizione relativa alle armi nella disponibilità del 61enne. Il fucile calibro 12 che sarebbe stato utilizzato durante l'episodio è risultato regolarmente detenuto.



I militari avrebbero inoltre rinvenuto altre armi nella disponibilità dell'uomo, anch'esse risultate regolarmente detenute. Il materiale è stato comunque sottoposto agli accertamenti previsti nell'ambito dell'indagine.



Il fermo per tentato omicidio



Al termine delle attività investigative, il 61enne è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Il provvedimento è stato adottato sulla base della ricostruzione effettuata dai carabinieri, ma la posizione dell'indagato dovrà ora essere esaminata dall'autorità giudiziaria.



Restano da chiarire tutti gli aspetti della vicenda, a partire dall'esatta dinamica del litigio e dalla sequenza che avrebbe portato il proprietario dell'immobile a recuperare il fucile e a fare fuoco.



Gli investigatori stanno quindi proseguendo gli accertamenti per ricostruire ogni fase dell'accaduto e raccogliere ulteriori elementi utili all'inchiesta. Al centro dell'indagine resta la controversia legata all'appartamento, che da semplice discussione sarebbe sfociata in un episodio con l'utilizzo di un'arma da fuoco e il ferimento di un uomo.