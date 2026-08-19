Donna senza vita in un fondo agricolo, il caso avvolto dal mistero

A fare la macabra scoperta è stato il proprietario del terreno

È ancora avvolta nel mistero la morte di una donna, presumibilmente di nazionalità ucraina, trovata senza vita in un terreno agricolo di Santa Maria Capua Vetere. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri in via degli Spiriti, a poca distanza dal cimitero cittadino. A fare la macabra scoperta è stato il proprietario del terreno, che si sarebbe accorto della presenza del corpo tra i rami di un grosso albero. La donna aveva un cappio stretto al collo e il cadavere si trovava già in avanzato stato di decomposizione, circostanza che lascia ipotizzare che la morte possa risalire a diversi giorni prima del ritrovamento.



L'uomo ha immediatamente lanciato l'allarme, permettendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate le pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere, coordinate dal dirigente Francesco Moretta.



Il ritrovamento vicino al cimitero



Gli agenti hanno effettuato i primi accertamenti nell'area e messo in sicurezza la zona per consentire tutti i rilievi necessari. La posizione del corpo e le condizioni della salma hanno reso necessario un approfondimento medico-legale per stabilire con maggiore precisione le circostanze e il momento della morte.



La donna, di età apparentemente compresa tra i cinquanta e i sessanta anni, non aveva con sé documenti che potessero consentire un'identificazione immediata. Anche nell'area circostante non sarebbero stati trovati elementi utili a stabilire con certezza le sue generalità.



Gli investigatori, tuttavia, avrebbero già ristretto il campo sull'identità della vittima grazie agli accertamenti tecnici e anagrafici effettuati anche attraverso le banche dati relative alle persone scomparse.



L'identità ancora da confermare



La Polizia sarebbe dunque orientata verso l'identità di una donna straniera, presumibilmente di origine ucraina. Si tratta però di un'ipotesi che dovrà essere confermata ufficialmente attraverso gli ulteriori accertamenti disposti dagli investigatori.



La certezza sulle generalità potrà arrivare dagli esami genetici e dagli accertamenti medico-legali. La salma è stata trasferita presso l'Istituto di medicina legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove saranno effettuati gli esami autoptici.



L'autopsia avrà un ruolo centrale anche per chiarire le cause del decesso e verificare se gli elementi emersi sulla scena siano compatibili con un suicidio.



L'ipotesi del suicidio, ma nessuna pista esclusa



Al momento, l'ipotesi ritenuta maggiormente plausibile dagli investigatori sarebbe quella del suicidio. La presenza del cappio al collo e la posizione in cui è stato trovato il corpo sembrerebbero compatibili con questa ricostruzione.



La Polizia, però, non intende escludere prematuramente altre possibilità. Le indagini procedono a 360 gradi e comprendono anche l'eventualità che dietro la morte possano esserci responsabilità di terzi.



Tra le piste considerate dagli investigatori ci sono anche quella di una possibile istigazione al suicidio e quella, più grave, di una simulazione volta a mascherare un eventuale omicidio.



Per questo motivo ogni elemento raccolto sul posto viene analizzato con attenzione. Saranno in particolare gli esami autoptici, genetici e gli ulteriori accertamenti investigativi a stabilire se la scena del ritrovamento corrisponda effettivamente alle modalità con cui la donna ha perso la vita.



Indagini in corso



Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore e gli ultimi giorni della donna, cercando di comprendere dove si trovasse prima di arrivare nel terreno di via degli Spiriti e se avesse avuto contatti con altre persone.



Il lavoro degli agenti comprende anche le verifiche sulle denunce di scomparsa e sui movimenti compatibili con l'identità che gli investigatori ritengono di aver individuato.



Al momento, dunque, restano aperti diversi interrogativi. L'identità della donna dovrà essere confermata e soprattutto bisognerà stabilire se si sia trattato realmente di un gesto volontario o se dietro quella morte possa nascondersi una storia completamente diversa.