Tir si ribalta sul Raccordo dell'A30

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico e si sono formate code molto lunghe

Mattinata difficile per gli automobilisti diretti verso Salerno a causa di un incidente che ha paralizzato la viabilità sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Un camion, per cause ancora da accertare, si è schiantato e si è ribaltato all'altezza dell'uscita di Fratte, finendo di traverso sulla carreggiata e impedendo il normale transito dei veicoli.Il sinistro si è verificato intorno alle 11.40 di lunedì 3 agosto, nel tratto che collega Baronissi alla zona di Fratte. Il mezzo pesante si è adagiato su un fianco proprio in corrispondenza dello svincolo, creando una situazione di forte criticità per la circolazione.Al momento non sono ancora chiari eventuali coinvolgimenti di altre persone né le condizioni del conducente. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori incaricati della gestione dell'emergenza, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell'area.Per rimuovere il camion sarà necessario l'utilizzo di una gru, operazione che potrebbe richiedere diverso tempo e prolungare i disagi alla viabilità.L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: si sono formate code molto lunghe lungo il raccordo e sulle strade alternative utilizzate dagli automobilisti per raggiungere il capoluogo salernitano. I rallentamenti hanno iniziato a interessare anche il tratto vicino alla barriera di Mercato San Severino, con una circolazione fortemente congestionata.A complicare il quadro è stato l'orario dell'incidente, coinciso con una fascia caratterizzata da un intenso flusso di pendolari e mezzi pesanti. Le arterie secondarie della zona sono state progressivamente coinvolte dal traffico deviato, aumentando ulteriormente i tempi di percorrenza.Gli agenti intervenuti stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto attraverso i rilievi sul posto e l'eventuale acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona. Resta da chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo e quanto tempo sarà necessario prima della completa riapertura della carreggiata.