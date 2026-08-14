Tir sfonda il guardrail e finisce nell'altra corsia dell'A30

Particolarmente difficili le condizioni per gli automobilisti rimasti fermi a lungo sotto il caldo

Paura sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, dove un camion è uscito dalla propria carreggiata dopo aver sfondato il guardrail, finendo sulla corsia opposta. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione e ha reso necessario un temporaneo blocco del traffico nel tratto interessato. L’episodio si è verificato tra gli svincoli di Mercato San Severino e Nocera-Pagani, in direzione Caserta. A seguito dell’incidente, la carreggiata è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del mezzo pesante e la messa in sicurezza della strada.Due chilometri di coda verso CasertaLe conseguenze sulla viabilità sono state immediate. Nel tratto interessato dalla chiusura si è formato un serpentone di veicoli lungo circa due chilometri in direzione Caserta.Disagi anche sull’altra carreggiata, dove è stata segnalata una coda di circa un chilometro in direzione Salerno. Il traffico è stato gestito utilizzando le corsie disponibili, mentre gli operatori lavoravano per ripristinare la normale circolazione.Particolarmente difficili le condizioni per gli automobilisti rimasti fermi a lungo sotto il caldo. Per venire incontro alle persone bloccate in coda è stata organizzata anche la distribuzione di acqua.Sul posto vigili del fuoco e Polizia stradaleDopo l’incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, insieme alle squadre dei vigili del fuoco e alle pattuglie della Polizia stradale.Presenti anche gli operatori della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle attività necessarie per consentire la riapertura del tratto.Restano da chiarire le cause che hanno portato il camion a sfondare la barriera e a invadere la carreggiata opposta. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia stradale, mentre le operazioni tecniche sono proseguite per rimuovere il mezzo pesante e mettere nuovamente in sicurezza l’autostrada.L’incidente ha provocato quindi una situazione particolarmente delicata sulla A30, con rallentamenti in entrambe le direzioni e centinaia di automobilisti costretti a rimanere in attesa prima del progressivo ritorno alla normalità.