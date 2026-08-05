Tir perde il carico sull'A16, colpite diverse auto

Sul posto sono giunte anche alcune ambulanze che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte nell'incidente

Mattinata complicata sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un incidente verificatosi nei pressi dello svincolo di Vallata ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. A causare i disagi sarebbe stata la perdita di parte del carico da parte di un mezzo pesante, che ha invaso la carreggiata creando una situazione di pericolo per gli automobilisti in transito.L'episodio si è verificato nella tarda mattinata e ha richiesto l'immediato intervento della Polizia Stradale, del personale di Autostrade per l'Italia e dei sanitari del 118. La presenza del materiale disperso sull'asfalto ha costretto numerosi conducenti a effettuare brusche frenate e manovre per evitare l'impatto, con inevitabili rallentamenti lungo l'intera tratta interessata.Secondo le prime informazioni, il carico perso dal camion avrebbe interessato un tratto della carreggiata rendendo necessario l'avvio delle operazioni di pulizia e di messa in sicurezza prima di poter ripristinare la normale viabilità. Le squadre intervenute hanno lavorato per rimuovere rapidamente il materiale e limitare i disagi alla circolazione.Sul posto sono giunte anche alcune ambulanze che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte nell'incidente. Fortunatamente non si registrano feriti gravi: alcuni automobilisti sono stati visitati dal personale sanitario per lievi contusioni e per lo stato di shock provocato dall'accaduto, senza che fosse necessario, al momento, segnalare conseguenze particolarmente serie.Per consentire gli interventi in sicurezza, il traffico è stato convogliato su un'unica corsia nel tratto compreso tra Grottaminarda e Lacedonia. La riduzione della carreggiata ha determinato lunghe code e forti rallentamenti, con tempi di percorrenza sensibilmente aumentati soprattutto per i veicoli diretti verso la Campania.Le operazioni di ripristino sono proseguite per diverse ore sotto il coordinamento della Polizia Stradale e del personale autostradale, impegnati a garantire la sicurezza degli utenti e a riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.Le autorità raccomandano agli automobilisti di procedere con particolare prudenza, rispettando i limiti di velocità e mantenendo la distanza di sicurezza, soprattutto nei tratti dove sono ancora in corso gli interventi di pulizia e ripristino della carreggiata.