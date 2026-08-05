Tir perde il carico di pomodori sull'A16

Le squadre di manutenzione sono state immediatamente impegnate nelle operazioni di rimozione del carico disperso

Disagi alla circolazione lungo il tratto autostradale compreso tra Grottaminarda e Vallata, dove due tir diretti verso Napoli hanno perso parte del carico trasportato, riversando sull’asfalto una grande quantità di pomodori.L’episodio ha provocato una situazione di difficoltà per gli automobilisti in transito: il prodotto agricolo si è disperso sulla carreggiata in due punti ravvicinati, creando una lunga scia di materiale che ha reso necessario un intervento urgente per garantire la sicurezza della viabilità.Le squadre di manutenzione sono state immediatamente impegnate nelle operazioni di rimozione del carico disperso e nella pulizia del manto stradale, mentre il traffico ha subito rallentamenti per consentire agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza.Durante gli interventi, la circolazione è stata regolata con il passaggio dei veicoli sulla sola corsia di sorpasso. Gli automobilisti hanno dovuto procedere a velocità ridotta per diversi chilometri, con inevitabili code e disagi soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.Per limitare i problemi e facilitare il ripristino della viabilità ordinaria, è stato consigliato ai conducenti diretti verso Napoli di evitare il tratto interessato utilizzando l’uscita di Cerignola Ovest, per poi rientrare successivamente in autostrada all’altezza di Grottaminarda.Non si registrano, al momento, conseguenze per le persone. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita del carico da parte dei due mezzi pesanti, mentre proseguono le operazioni per completare la pulizia della carreggiata e riportare la circolazione alla normalità.