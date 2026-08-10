Tir finisce di traverso sul raccordo dell'A16

Le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo hanno inevitabilmente richiesto tempo, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione

Mattinata di pesanti disagi sulla variante di Avellino, dove un incidente ha provocato il blocco della circolazione all’altezza della rotatoria di Torrette di Mercogliano. Un mezzo pesante è rimasto di traverso sulla carreggiata, occupando gran parte della sede stradale e rendendo particolarmente difficoltoso il transito degli altri veicoli. La presenza del tir ha determinato una lunga paralisi del traffico, proprio nelle ore in cui numerosi automobilisti si stavano spostando per raggiungere il luogo di lavoro.



L’incidente e l’intervento dei soccorsi



L’allarme è scattato dopo l’incidente avvenuto nei pressi della rotatoria.



Il mezzo pesante, per cause ancora da chiarire, è rimasto posizionato di traverso sulla strada, impedendo di fatto la normale circolazione.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.



Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a occuparsi delle operazioni necessarie per la rimozione del tir.



Traffico in tilt e lunghe code



Le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo hanno inevitabilmente richiesto tempo, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione.



Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati lungo la variante, con code e rallentamenti che si sono progressivamente estesi nelle zone circostanti.



La situazione si è rivelata particolarmente complicata nelle ore di maggiore afflusso, quando la strada viene percorsa quotidianamente da un gran numero di pendolari.



Per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza è stato necessario procedere con particolare cautela, limitando il passaggio dei veicoli nella zona interessata dall’incidente.



Recupero del mezzo particolarmente complesso



A rendere più difficili le operazioni è stata soprattutto la presenza di un veicolo di grandi dimensioni in corrispondenza della rotatoria.



Gli spazi disponibili hanno richiesto un intervento accurato da parte dei Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza e nelle operazioni di rimozione.



Il recupero del tir ha contribuito a prolungare i tempi necessari per il completo ripristino della circolazione, con ulteriori rallentamenti e nuove code.



Dinamica ancora da ricostruire



Restano da chiarire le cause che hanno portato all’incidente.



Gli agenti intervenuti sul posto hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi necessari per ricostruire la sequenza dei fatti.



Saranno gli accertamenti della Polizia a stabilire con precisione cosa sia accaduto nei pressi della rotatoria e se vi siano eventuali responsabilità.



Una volta completate le operazioni di messa in sicurezza e rimossa la presenza del mezzo pesante, la circolazione ha potuto progressivamente tornare alla normalità, anche se i disagi provocati dal blocco hanno avuto ripercussioni per diverso tempo sulla viabilità della zona.