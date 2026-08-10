Si schianta con la moto e muore all'ospedale di Nola

Dalle prime informazioni non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro

Doveva essere una mattinata di fede e tradizione, una delle più attese dell'anno dalla comunità del Mandamento. Si è invece trasformata in una tragedia. Carmine Colucci, 61 anni, operaio e padre di famiglia di Mugnano del Cardinale, è morto dopo un grave incidente stradale avvenuto mentre era in corso la tradizionale processione dei Battenti, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Filomena.Il drammatico incidente si è verificato lungo la Nazionale tra Baiano e Sirignano, proprio mentre numerose persone si trovavano lungo il percorso per assistere all'antico rito religioso.Colucci era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. La motocicletta è finita contro un palo della pubblica illuminazione e l'impatto ha provocato conseguenze gravissime.L'uomo è stato soccorso immediatamente e trasferito in codice rosso all'ospedale di Nola. Nonostante gli sforzi dei sanitari, però, è morto alcune ore dopo il ricovero.Lo schianto e i soccorsiLa dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, intervenuti sul posto per effettuare tutti gli accertamenti necessari.Dalle prime informazioni non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro. La moto sarebbe uscita dalla propria traiettoria prima di terminare la corsa contro il palo dell'illuminazione pubblica.Resta ora da comprendere che cosa abbia provocato la perdita di controllo. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi sul tratto di strada interessato e raccolto gli elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.Tra le ipotesi che non vengono escluse c'è anche quella di un possibile malore che potrebbe aver preceduto l'incidente. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli ulteriori accertamenti.Il trasferimento in ospedale e la morteLe condizioni del 61enne sono apparse immediatamente molto serie ai soccorritori.Il personale sanitario ha prestato le prime cure a Colucci e ne ha disposto il trasferimento urgente all'ospedale di Nola, in codice rosso. L'uomo è arrivato in ospedale ancora cosciente, secondo quanto riferito dal sindaco, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi.Dopo alcune ore di ricovero, il 61enne è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.La salma è stata trasferita presso l'obitorio, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Saranno le decisioni della Procura a stabilire l'eventuale necessità di ulteriori esami, compresa l'autopsia.L'incidente proprio durante la festa dei BattentiA rendere ancora più dolorosa la vicenda è il contesto nel quale si è verificata.Carmine Colucci si trovava lungo la Nazionale per assistere alla tradizionale sfilata dei Battenti, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell'area, legato ai festeggiamenti per Santa Filomena.La manifestazione era appena iniziata. La strada era animata dalla presenza dei fedeli e delle persone accorse per assistere al rito, in un'atmosfera che fino a pochi istanti prima era quella tipica di una giornata di festa attesa per un intero anno.Poi l'arrivo dei mezzi di soccorso ha fatto calare il silenzio e la preoccupazione tra i presenti.Il sindaco: «Gli ho parlato fino all'ultimo»Tra le persone che hanno assistito alle operazioni di soccorso c'era anche il sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, che quella mattina era sceso in strada per i tradizionali saluti ai Battenti.Da medico, il primo cittadino ha deciso di avvicinarsi alla scena dell'incidente per prestare, per quanto possibile, la propria attenzione professionale.«Ero lì per un saluto ma quando ho visto i soccorsi, da medico, ho sentito l'obbligo morale e professionale di interessarmi», ha raccontato il sindaco.Napolitano ha spiegato di aver visto Colucci durante le prime fasi dell'intervento dei sanitari.«C'erano già i sanitari, alcuni li conosco personalmente e sono bravissimi. Ho assistito mentre lo soccorrevano, Carmine rispondeva ed era cosciente, ci ho parlato fino all'ultimo».Il sindaco ha poi ricordato la gravità delle ferite riportate dall'uomo e la decisione dei sanitari di procedere immediatamente con il trasferimento in codice rosso.«Credo che avesse delle fratture, ma la dottoressa ha subito giustamente attivato il codice rosso per trasportarlo in ospedale».La notizia della morte è arrivata nel pomeriggio.«Non so cosa sia successo dopo, purtroppo non se l'è cavata. Ho saputo della notizia solo nel pomeriggio, sono rimasto scioccato e affranto. E come me tutta la comunità».«In questo giorno così particolare la comunità si è raffreddata»La morte di Colucci ha avuto un forte impatto sulla comunità di Mugnano del Cardinale.Il 61enne era infatti molto conosciuto in paese e, secondo il racconto del primo cittadino, era considerato una persona tranquilla e benvoluta.«Ho ricevuto tantissime telefonate, di conoscenti ma anche di suoi amici personali, che mi chiedevano notizie. Tutti in paese siamo increduli», ha raccontato ancora Napolitano.E proprio la coincidenza con una delle giornate più importanti della tradizione religiosa locale ha reso ancora più drammatico il momento.«In questo giorno così particolare la comunità si è raffreddata. Carmine era molto conosciuto e benvoluto. Era un concittadino tranquillo che amava la montagna e viveva in maniera serena. Sono dispiaciuto, non ci sono parole».Le indagini per chiarire le causeOra toccherà ai Carabinieri ricostruire ogni fase dell'incidente e stabilire perché Carmine Colucci abbia perso il controllo della moto.Gli accertamenti dovranno chiarire se all'origine della caduta ci sia stato un problema legato alla strada, una perdita improvvisa di controllo, un malore o un'altra circostanza.Al momento, sulla base degli elementi raccolti, non risultano altri mezzi coinvolti.La Procura valuterà inoltre gli eventuali ulteriori accertamenti sulla salma, mentre i militari proseguiranno nell'esame del luogo dell'incidente e di tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica.Per la comunità di Mugnano del Cardinale resta intanto il dolore per una vita spezzata proprio mentre il paese si preparava a vivere una giornata di fede, tradizione e partecipazione collettiva. Una festa attesa da un anno che, per la famiglia di Carmine Colucci e per quanti lo conoscevano, si è trasformata improvvisamente in una giornata di lutto.