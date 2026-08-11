Tir divorato dalle fiamme sull'A16

Le squadre hanno operato per mettere in sicurezza l'area e consentire successivamente il ripristino della normale circolazione

Pomeriggio di caos lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un autocarro è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione. L'incendio è divampato intorno alle 15.30 di ieri, nel territorio di Grottaminarda, all'altezza del chilometro 85. Il rogo ha reso necessario l'intervento dei soccorritori e la gestione della viabilità da parte delle forze dell'ordine. Per consentire le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza il tratto autostradale, il traffico è rimasto fortemente rallentato, fino ad arrivare al blocco della circolazione.



L'intervento dei vigili del fuoco



L'allarme è scattato poco dopo le 15.30, quando è stata segnalata la presenza del mezzo pesante in fiamme.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, supportati da un'autobotte, che hanno lavorato per circoscrivere l'incendio e impedire che le fiamme potessero propagarsi.



Presenti anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 6ª Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.



Le squadre hanno operato per mettere in sicurezza l'area e consentire successivamente il ripristino della normale circolazione.



Cinque chilometri di coda



L'incendio ha avuto conseguenze pesanti sul traffico in direzione Canosa.



La circolazione è rimasta bloccata e si è formata una coda arrivata a circa cinque chilometri.



Gli automobilisti rimasti intrappolati nel traffico hanno dovuto attendere il completamento delle operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo.



Nel frattempo, il personale impegnato sul posto ha provveduto a gestire i flussi di traffico e a fornire indicazioni agli automobilisti per evitare di rimanere coinvolti nei rallentamenti.



Le strade alternative consigliate



Per chi viaggiava verso Canosa è stata indicata come alternativa l'uscita al casello di Grottaminarda.



Da qui gli automobilisti possono proseguire lungo la SS90 in direzione Ariano Irpino, quindi immettersi sulla SS161 e successivamente sulla SS655, seguendo le indicazioni verso Candela.



Indicazioni specifiche sono state fornite anche ai mezzi pesanti diretti verso Bari.



Per i camionisti è stato consigliato di anticipare l'uscita ad Avellino Est e proseguire lungo la SS400 Ofantina in direzione Candela, evitando così il tratto della A16 interessato dall'incendio.



Accertamenti sulle cause del rogo



Una volta completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sarà necessario chiarire cosa abbia provocato l'incendio dell'autocarro.



Al momento non sono emersi elementi sufficienti per stabilire con certezza l'origine delle fiamme.



L'episodio ha comunque provocato notevoli disagi agli automobilisti, in una giornata caratterizzata da un intenso traffico lungo l'autostrada che collega Napoli alla Puglia.



Le squadre dei soccorritori e il personale autostradale sono rimasti impegnati fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.