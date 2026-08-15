Terremoto al Sud, fratture nelle strade

Per precauzione alcuni ristoranti presenti nell'area sono stati evacuat

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi alle 12:24 nell'area compresa tra Linguaglossa, nel Catanese, e Moio Alcantara, nel Messinese. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato a una profondità di appena un chilometro, con epicentro individuato a circa 7 chilometri a ovest di Linguaglossa, sul versante settentrionale dell'Etna.Il sisma è stato avvertito distintamente nei centri della zona. Le verifiche avviate dalle autorità hanno evidenziato anche un danneggiamento alla strada che conduce a Piano Provenzana, nella zona di Ragabo, nei pressi del Clan dei Ragazzi.Per precauzione alcuni ristoranti presenti nell'area sono stati evacuati. Al momento non risultano persone ferite né ulteriori danni a edifici o infrastrutture.Sul posto sono impegnati i tecnici della Protezione civile, il Corpo Forestale, i rappresentanti del Comune e della Provincia. Il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha comunicato che gli accertamenti sulla viabilità e sulle eventuali conseguenze del terremoto sono ancora in corso.La zona interessata dalla scossa è caratterizzata da una frequente attività sismica, legata sia alla presenza dell'Etna sia al sistema di faglie che attraversa il territorio tra il Catanese e il Messinese. Negli ultimi mesi erano già state registrate diverse scosse di magnitudo inferiore.Le autorità mantengono alta l'attenzione e proseguono il monitoraggio dell'area per verificare l'eventuale presenza di nuove scosse e valutare l'evoluzione dell'attività sismica.