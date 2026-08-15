Tempesta in mare, volano via gli ombrelloni

La rapidità con cui le condizioni meteorologiche sono cambiate ha colpito anche chi lavora da decenni lungo la costa

Nuove immagini raccontano la violenza della buriana che il 12 agosto ha investito il Golfo di Napoli, trasformando in pochi minuti una giornata estiva in uno scenario di forte apprensione. La tempesta di vento ha interessato un’ampia fascia costiera, dal lungomare di Napoli fino a Sorrento e Capri, sorprendendo anche numerose imbarcazioni che si trovavano in navigazione.Per circa due ore il vento ha spazzato il golfo con raffiche che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero superato i 100 chilometri orari. Decine di barche hanno dovuto cercare riparo nelle zone più protette dal libeccio, mentre sulla costa si sono registrati momenti di grande paura.Ombrelloni e lettini trascinati via dal ventoTra le immagini più impressionanti ci sono quelle registrate a Miseno, all’interno dello stabilimento balneare Beach Brothers. Nel video pubblicato sui social della struttura si vede la forza delle raffiche: gli ombrelloni vengono sollevati e trascinati via, alcuni finiscono direttamente in mare mentre il personale e i clienti cercano di mettere in sicurezza le attrezzature.«Per fortuna non ci sono stati feriti», racconta Guglielmo Veca, titolare dello stabilimento. Il personale aveva infatti percepito l’arrivo della perturbazione e aveva iniziato rapidamente a mettere al riparo i bagnanti.Anche alcuni clienti hanno contribuito alle operazioni, recuperando lettini e ombrelloni che il vento aveva trascinato verso l’acqua.«In trent'anni mai vista una bufera così forte»La rapidità con cui le condizioni meteorologiche sono cambiate ha colpito anche chi lavora da decenni lungo la costa.Il titolare del Beach Brothers racconta di non aver mai assistito, in circa trent'anni di attività, a una situazione simile. Una testimonianza che restituisce la misura della violenza con cui la tempesta si è abbattuta sul litorale di Miseno.La priorità, nel momento in cui il vento ha iniziato a rinforzare, è stata quella di allontanare le persone dalle zone più esposte e mettere in sicurezza la spiaggia.Paura anche in mareLa buriana non ha risparmiato il tratto di mare compreso tra la terraferma e le isole del Golfo. Le forti raffiche hanno creato condizioni difficili per chi si trovava a bordo delle imbarcazioni, costringendo numerosi diportisti a cercare rapidamente riparo.Napoli, la penisola sorrentina, Capri e le altre aree del golfo sono state interessate dall'improvviso peggioramento, arrivato in un periodo caratterizzato da temperature elevate e grande affluenza di turisti e bagnanti.Le nuove immagini diffuse sui social mostrano ora da vicino la forza di quell'evento atmosferico: in pochi istanti una normale giornata sulla spiaggia si è trasformata in una corsa contro il tempo per mettere al sicuro persone e attrezzature. Fortunatamente, almeno nello stabilimento di Miseno, non si registrano feriti.