Cede il cric, meccanico muore schiacciato dall'auto

L'allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono arrivati rapidamente nell'officina

Tragedia sul lavoro a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, dove un meccanico di 31 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento su un'automobile. L'incidente si è verificato all'interno di un'officina. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe rimasto schiacciato dal veicolo sul quale stava lavorando.Il cedimento dei cric tra le ipotesiI carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella secondo cui l'auto fosse sollevata e sostenuta da alcuni cric che, improvvisamente, avrebbero ceduto.Il veicolo sarebbe quindi ricaduto, travolgendo il 31enne che si trovava sotto la vettura per effettuare l'intervento.L'allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono arrivati rapidamente nell'officina. Per il giovane, però, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare.Indagini coordinate dalla ProcuraSul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno effettuato i primi rilievi e raccolto gli elementi necessari a ricostruire le circostanze dell'incidente.L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Palmi, che dovrà accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza all'interno dell'officina.Gli investigatori stanno inoltre procedendo agli accertamenti tecnici sul veicolo e sulle attrezzature utilizzate per stabilire con esattezza cosa abbia provocato il cedimento.Il cordoglio del ComuneLa notizia ha profondamente colpito la comunità di Cinquefrondi. In segno di dolore e vicinanza alla famiglia della vittima, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare gli eventi estivi previsti nei prossimi giorni.Dal Comune è arrivato anche un messaggio di cordoglio alla famiglia e alle persone vicine al giovane, con parole di profonda partecipazione per una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità.Un'altra morte sul lavoro che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e della necessità di prevenire incidenti durante le attività quotidiane all'interno delle officine e dei luoghi di lavoro.