Allerta Meteo in Campania: arrivano forti temporali

Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali a carattere improvviso, localmente anche di forte intensità

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di livello giallo valida dalle ore 13 alle 21 di oggi, lunedì 3 agosto, su tutto il territorio regionale. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, che prevede un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche.Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali a carattere improvviso, localmente anche di forte intensità. I fenomeni potranno svilupparsi rapidamente e saranno accompagnati, in alcune aree, da grandinate, fulmini e raffiche di vento capaci di provocare danni a coperture, alberi e strutture particolarmente esposte.L'avviso segnala inoltre un rischio idrogeologico legato alle precipitazioni, con la possibilità di allagamenti, esondazioni di corsi d'acqua, innalzamento dei livelli idrometrici, scorrimento dell'acqua sulle sedi stradali, oltre a frane e caduta di massi nelle zone più vulnerabili.La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile ha trasmesso l'allerta a tutti i Comuni della Campania, invitando le amministrazioni ad attivare le misure previste dai piani di emergenza per prevenire e limitare eventuali criticità. Particolare attenzione viene raccomandata anche al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture maggiormente esposte agli effetti del vento forte, per ridurre i rischi per la popolazione.