Sperona i carabinieri, poi abbandona il veicolo e muore

Nel frattempo proseguono le verifiche sul veicolo utilizzato durante la fuga, affidate alla Polizia locale

Una corsa senza controllo per le strade della città, iniziata nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, e terminata con un drammatico epilogo. Un uomo alla guida di una berlina avrebbe ignorato l’ordine di fermarsi imposto dai carabinieri e avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, dando vita a un inseguimento culminato con lo speronamento di una vettura dell’Arma.La fuga è proseguita per alcuni tratti fino a quando il conducente ha deciso di abbandonare il veicolo in via Raffaello Sanzio, nella zona della Cesanella, nei pressi del centro recuperi. Lasciata l’auto, l’uomo ha continuato a scappare a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce.I militari lo hanno però raggiunto poco dopo, nei pressi di Villa Torlonia. Durante il tentativo di fermarlo sarebbe nata una violenta colluttazione: secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe opposto una forte resistenza, cercando in ogni modo di evitare il controllo e arrivando anche a provocare il ferimento di uno dei carabinieri intervenuti.Sul posto sono state fatte convergere altre pattuglie delle forze dell’ordine. A supporto dei carabinieri sono arrivati gli agenti del Commissariato di polizia e una pattuglia della Polizia locale. Considerate le condizioni dell’uomo, è stato richiesto anche l’intervento dei sanitari.Poco dopo le 7.30 sono arrivati un mezzo di soccorso del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa. L’uomo, che non aveva con sé documenti e quindi non è stato immediatamente identificato, è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Al momento del ricovero appariva in evidente stato di agitazione.La situazione, però, è rapidamente precipitata: poco dopo il trasferimento in ospedale, il paziente è deceduto. Le prime informazioni parlerebbero di un arresto cardiaco come causa del decesso, ma saranno gli accertamenti successivi a chiarire ogni aspetto della vicenda.Nel frattempo proseguono le verifiche sul veicolo utilizzato durante la fuga, affidate alla Polizia locale. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e soprattutto l’identità dell’uomo.Secondo le prime informazioni, la berlina risulterebbe intestata a una persona di nazionalità ucraina, ma sono ancora in corso controlli per stabilire se il proprietario del mezzo coincida con la persona deceduta. Sul caso resta alta l’attenzione dell’autorità giudiziaria e, al momento, viene mantenuto il massimo riserbo sulle indagini.