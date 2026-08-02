Esplode bomba in Russia nel ristorante dello chef napoletano Alfieri

È salito a cinque il numero delle persone morte dopo la violenta esplosione

È salito a cinque il numero delle persone morte dopo la violenta esplosione avvenuta ieri sera all’interno del ristorante italiano “Balzi Rossi” di Mosca. Altre 19 persone sono rimaste ferite nell’incidente che ha colpito uno dei locali italiani più conosciuti della capitale russa.A riferire il bilancio è stata l’ambasciata russa in Italia attraverso un messaggio diffuso sui propri canali social. Nella stessa comunicazione la sede diplomatica ha attribuito l’accaduto a un presunto attacco terroristico, puntando il dito contro ambienti ucraini e parlando di una matrice legata a Kiev.Secondo quanto riportato dall’ambasciata, il personale del locale sarebbe riuscito a mettersi in salvo grazie alla tempestività dell’intervento della sicurezza interna. Tra coloro che sono rimasti illesi anche lo chef napoletano Carmine Alfieri, insieme alla sua brigata di cucina, che avrebbe lasciato il ristorante senza riportare conseguenze fisiche.Nel comunicato pubblicato sui social, l’ambasciata russa ha inoltre lanciato accuse molto dure nei confronti di alcuni esponenti politici e militari ucraini, paragonandoli a organizzazioni terroristiche internazionali come Al Qaeda e l’Isis. Parole che rientrano nella linea accusatoria sostenuta da Mosca sull’origine dell’esplosione.La rappresentanza diplomatica russa in Italia ha poi affermato che l’obiettivo dell’azione sarebbe stato quello di colpire e intimorire gli italiani che vivono e lavorano in Russia, sostenendo che il ristorante sarebbe stato scelto proprio per la presenza di connazionali.Al momento, tuttavia, la dinamica dell’esplosione e le responsabilità dell’accaduto restano oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Le indagini dovranno chiarire cosa abbia provocato la deflagrazione e ricostruire con precisione quanto avvenuto all’interno del locale.Il ristorante “Balzi Rossi”, noto per la cucina italiana proposta nella capitale russa, si trova ora al centro di un caso che ha assunto anche una forte rilevanza diplomatica, mentre proseguono le verifiche sulle cause della tragedia.