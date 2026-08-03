Crepe nei pilastri, stop ai ricoveri nell'ospedale

i tecnici ritengono indispensabile effettuare ulteriori controlli, comprese operazioni di rimozione degli intonaci

Nuove criticità strutturali all'ospedale di Battipaglia, dove la comparsa di lesioni su un pilastro nell'area della Rianimazione ha portato la direzione sanitaria ad adottare misure straordinarie. In via precauzionale è stata infatti disposta la sospensione dei ricoveri programmati e delle attività non urgenti, con l'obiettivo di liberare posti letto e agevolare l'eventuale trasferimento dei pazienti in altre aree del Dea di primo livello.Il provvedimento è stato assunto al termine di una riunione tra i vertici dell'azienda sanitaria, convocata dopo l'ultimo episodio che si inserisce in una serie di cedimenti localizzati registrati negli ultimi mesi all'interno della struttura ospedaliera della Piana del Sele.A determinare la decisione è stata anche la relazione redatta dai vigili del fuoco, intervenuti per un sopralluogo tecnico dopo il nuovo cedimento. Nel documento è stata evidenziata la necessità di procedere con accertamenti strutturali più approfonditi per verificare le condizioni dell'area interessata.Al momento non sarebbe stato riscontrato un rischio imminente di crollo. Tuttavia, i tecnici ritengono indispensabile effettuare ulteriori controlli, comprese operazioni di rimozione degli intonaci e delle parti superficiali delle strutture, per accertare se le crepe abbiano interessato gli elementi portanti dell'edificio e possano incidere sulla stabilità del reparto.Per questo motivo la direzione medica ha deciso di sospendere temporaneamente tutte le prestazioni differibili nei tre ospedali che fanno parte del Dipartimento di Emergenza e Accettazione di primo livello, ovvero Battipaglia, Eboli e Roccadaspide. La misura consentirà di recuperare posti letto utili a garantire un'eventuale redistribuzione dei degenti durante le verifiche.Nelle prossime ore saranno avviati gli approfondimenti tecnici necessari a definire l'entità delle criticità e gli eventuali interventi da eseguire, mentre l'attività assistenziale urgente continuerà a essere garantita secondo le disposizioni predisposte dall'azienda sanitaria.