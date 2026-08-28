Spari fuori al bar, un ferito alla mano

A destare preoccupazione è soprattutto il fatto che i colpi siano stati esplosi in un luogo frequentato

Serata di paura a Benevento, dove alcuni colpi di pistola hanno fatto scattare l'allarme all'interno del Parco De Mita. Gli spari, uditi nella serata, hanno provocato momenti di forte tensione tra le persone presenti nella zona e hanno richiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, tutto sarebbe iniziato nei pressi della struttura che ospita un'attività all'interno del parco. L'ipotesi iniziale è che gli spari possano essere arrivati al termine di un diverbio, ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire e non sono al momento chiari i motivi che avrebbero fatto degenerare la situazione.Un giovane feritoDurante la sequenza di momenti concitati, uno dei proiettili esplosi avrebbe raggiunto alla mano un 27enne beneventano. Il giovane è rimasto ferito e, dopo l'allarme, è stato soccorso e accompagnato all'ospedale San Pio di Benevento, dove è stato sottoposto alle cure e agli accertamenti sanitari necessari.Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita, ma sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti medici per avere un quadro completo dell'entità della ferita riportata.A destare preoccupazione è soprattutto il fatto che i colpi siano stati esplosi in un luogo frequentato, generando comprensibilmente paura tra le persone che si trovavano nelle vicinanze.Malore per il gestore del localeLa concitazione provocata dagli spari avrebbe avuto conseguenze anche sul gestore del locale ospitato all'interno del Parco De Mita. L'uomo avrebbe accusato un malore a seguito della situazione e per questo si sarebbe reso necessario l'intervento dei sanitari.Una seconda ambulanza sarebbe quindi intervenuta per prestare assistenza a chi aveva accusato il malore, mentre sul posto si concentrava l'attività delle forze dell'ordine.L'intervento della PoliziaSubito dopo la segnalazione degli spari, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, con le Volanti e gli specialisti della Polizia Scientifica. È intervenuta inoltre la Squadra Mobile, guidata da Flavio Tranquillo, che ha avviato gli accertamenti per fare luce sulla vicenda.Gli investigatori hanno effettuato i primi rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Particolare attenzione sarà riservata alla posizione delle persone presenti al momento degli spari e alle eventuali testimonianze di chi potrebbe aver assistito al diverbio o alla successiva esplosione dei colpi.Gli specialisti della Scientifica dovranno inoltre verificare la scena e acquisire eventuali tracce utili alle indagini, mentre gli uomini della Squadra Mobile stanno lavorando per ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte e individuare il possibile autore degli spari.Si cerca di chiarire il moventeAl momento non sono ancora chiari né il movente né le ragioni precise che avrebbero portato all'esplosione dei colpi di pistola. L'ipotesi di un diverbio degenerato rappresenta una delle prime piste investigative, ma dovrà essere verificata attraverso le testimonianze e gli altri elementi raccolti dagli investigatori.Fondamentale sarà anche stabilire con precisione la sequenza degli eventi: capire cosa sia accaduto prima della lite, chi abbia impugnato l'arma e in quali circostanze siano stati esplosi i colpi.Le indagini sono quindi in pieno svolgimento e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi per chiarire una vicenda che ha provocato momenti di autentica paura nel cuore della serata beneventana.La presenza di un giovane ferito e il ricorso alle armi all'interno di un'area frequentata hanno fatto scattare immediatamente una massiccia risposta delle forze dell'ordine. Ora spetterà agli investigatori della Squadra Mobile e agli specialisti della Polizia Scientifica ricostruire l'accaduto nei dettagli e soprattutto individuare il responsabile degli spari.