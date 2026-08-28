Giovane parrucchiera trovata senza vita in casa

Un dolore ancora più grande considerando che domani avrebbe compiuto 29 anni

Una tragedia ha scosso questa mattina la comunità di Anacapri. Una giovane di 28 anni, A.D.P., è stata trovata senza vita all'interno dell'abitazione in cui si trovava sull'isola.La ragazza, originaria di Capri ma non residente sull'isola, era conosciuta soprattutto negli ambienti giovanili capresi e anacapresi. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa, lasciando sgomenti quanti avevano avuto modo di conoscerla e frequentarla.Un dolore ancora più grande considerando che domani avrebbe compiuto 29 anni.L'allarme e l'intervento dei soccorsiA far scattare l'allarme sono stati i primi soccorritori intervenuti nell'abitazione.Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i carabinieri. Per la giovane, però, non c'era ormai più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.I militari hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire le circostanze della tragedia e raccogliere gli elementi utili a chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.Al momento, infatti, non sono state rese note le cause della morte.Una ragazza conosciuta sull'isolaA.D.P. era una giovane molto conosciuta e benvoluta nell'ambiente dell'isola.Originaria di Capri, pur non essendo residente, aveva mantenuto rapporti e legami con la comunità locale. In passato aveva anche lavorato come parrucchiera, entrando così in contatto con numerose persone.La notizia ha suscitato profonda commozione tra quanti la conoscevano e tra gli amici che in queste ore stanno affidando ai social messaggi di dolore e incredulità.Gli accertamenti sulla morteRestano ora da chiarire tutti gli aspetti della vicenda.I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e comprendere cosa abbia provocato il decesso della 28enne.Al momento non risultano indicazioni ufficiali sulle cause della morte e sarà quindi necessario attendere gli eventuali ulteriori accertamenti disposti dalle autorità prima di formulare qualsiasi ipotesi.Il ritrovamento è avvenuto alla vigilia del suo 29esimo compleanno, rendendo ancora più drammatica una notizia che ha rapidamente attraversato la comunità dell'isola.Ad Anacapri e Capri resta il dolore per la scomparsa improvvisa di una giovane conosciuta da molti e ricordata per la sua presenza negli ambienti giovanili e professionali dell'isola.