Soffoca alla Stazione Centrale, salvata da un poliziotto

L'episodio è avvenuto intorno alle 6, quando lo scalo ferroviario era ancora poco affollato

Attimi di grande paura all'alba alla Stazione Centrale di Napoli, dove una donna è stata soccorsa e salvata da un agente di polizia libero dal servizio dopo essere rimasta senza respiro a causa di un boccone andato di traverso.L'episodio è avvenuto intorno alle 6, quando lo scalo ferroviario era ancora poco affollato. La donna si trovava nei pressi del binario 16 e stava aspettando, insieme al marito e al loro figlio di appena cinque mesi, il treno diretto a Torino.Durante la colazione, però, un boccone le ha ostruito le vie respiratorie. La donna non riusciva più a respirare e, nel giro di pochi istanti, ha perso conoscenza.A chiedere aiuto è stato il marito, che con le sue grida ha attirato l'attenzione di un poliziotto presente in stazione, in quel momento fuori servizio. L'agente appartiene al compartimento della Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta e aveva anche una formazione come operatore del 118.Resosi conto della gravità della situazione, il poliziotto è intervenuto immediatamente praticando alla donna la manovra di Heimlich, riuscendo a liberarle le vie respiratorie. Dopo l'intervento, la donna ha ripreso a respirare spontaneamente.Una volta stabilizzatasi, la turista ha scelto di proseguire comunque il viaggio verso il capoluogo piemontese. All'arrivo alla stazione di Torino Porta Nuova, ad attenderla c'erano i sanitari della Croce Verde, che l'hanno accompagnata all'ospedale Gradenigo per sottoporla agli accertamenti.Dopo essersi completamente ripresa, la donna ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine all'agente che le ha prestato soccorso e alla Polizia di Stato.