Mangiano nel locale in chiusura e ripuliscono tutto

i ragazzi hanno raccolto piatti, avanzi e rifiuti, ripulendo completamente il tavolo che avevano utilizzato

Un pranzo fuori programma si è trasformato in un piccolo gesto di civiltà, capace di attirare l’attenzione del proprietario di un ristorante di Piedimonte d’Alife, nel Casertano.Erano circa le 15.30 quando tre ragazzi si sono presentati al ristorante Da Biso, chiedendo se fosse ancora possibile mangiare qualcosa. La cucina era ormai chiusa, ma il titolare ha deciso comunque di accoglierli, proponendo loro alcune pietanze già disponibili: pasta alla genovese e polpette al ragù.I tre hanno così consumato il loro pasto nel dehor del locale, con la possibilità di rimanere tutto il tempo necessario. Una volta terminato, però, hanno fatto qualcosa che ha sorpreso il ristoratore.Sparecchiano e portano via anche i rifiutiCome mostrano le immagini delle telecamere condivise successivamente sui social, i ragazzi hanno raccolto piatti, avanzi e rifiuti, ripulendo completamente il tavolo che avevano utilizzato. Non si sono limitati a lasciare tutto sistemato: hanno raccolto la spazzatura in alcuni sacchetti e l'hanno portata con sé prima di andare via.Quando il proprietario è tornato nel locale, ha trovato il dehor pulito e in ordine. Un comportamento che ha voluto rendere pubblico per ringraziare i tre giovani.«Quando ho riaperto ho trovato tutto pulito e sistemato e si erano portati con loro tutto lo sporco», ha raccontato il titolare, definendo i ragazzi un esempio positivo.Il video ha così trasformato una normale pausa pranzo in una storia di buona educazione e rispetto per il lavoro altrui, particolarmente apprezzata dal ristoratore.