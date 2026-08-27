In tre rapinano benzinaio e vanno via con l'incasso

Sul luogo della rapina sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato di Polizia

Torna l’allarme rapine a Giugliano, dove un distributore di carburante è finito ancora una volta nel mirino dei malviventi. Il nuovo assalto è avvenuto nella serata di ieri ai danni dell’Ely Gas di via Oasi Sacro Cuore, già colpito in passato e nuovamente teatro di una rapina a mano armata.Erano circa le 21.30 quando tre uomini con il volto coperto hanno raggiunto la stazione di servizio a bordo di uno scooter Honda SH. I banditi sono entrati nell’area del distributore e, una volta avvicinatisi ai dipendenti, hanno estratto una pistola.Sotto la minaccia dell’arma, i tre hanno intimato ai due lavoratori presenti di consegnare l’incasso della giornata. La situazione è rapidamente degenerata quando uno dei dipendenti, nel tentativo di sottrarsi alla rapina, avrebbe cercato di allontanarsi.Il tentativo di fuga, però, è durato pochi istanti. Uno dei componenti della banda lo avrebbe infatti inseguito e raggiunto, costringendolo a fermarsi. Sempre sotto la minaccia della pistola, il dipendente è stato quindi costretto a consegnare il denaro ai rapinatori.Il bottino ammonta a circa 450 euro. Una volta entrati in possesso dei soldi, i tre uomini sono tornati sullo scooter e si sono allontanati rapidamente dalla zona, facendo perdere le proprie tracce.Indagini affidate alla PoliziaSul luogo della rapina sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato di Polizia, che hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'assalto.Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti all'interno e nelle immediate vicinanze della stazione di servizio. I filmati potrebbero rivelarsi fondamentali per individuare i movimenti della banda, ricostruire il tragitto seguito dai rapinatori prima e dopo il colpo e, soprattutto, fornire elementi utili alla loro identificazione.Particolare attenzione sarà rivolta anche allo scooter utilizzato per la fuga e al percorso seguito dai tre uomini dopo aver lasciato il distributore. Gli investigatori stanno passando al setaccio tutti gli elementi disponibili per cercare di risalire all'identità dei responsabili.Terza rapina in un annoA rendere ancora più preoccupante l'episodio è il fatto che, per l'Ely Gas, non si tratterebbe di un caso isolato. Quella avvenuta ieri sera sarebbe infatti la terza rapina subita dal distributore nell'arco di un anno.Una sequenza di episodi che torna ad alimentare le preoccupazioni tra gli operatori commerciali della zona, soprattutto in una fase dell'anno in cui la ripresa delle normali attività dopo il periodo estivo riporta l'attenzione sul tema della sicurezza.Il nuovo colpo riaccende così i riflettori sulle rapine ai danni delle attività commerciali di Giugliano. Distributori di carburante, esercizi commerciali e altre attività che lavorano fino a tarda sera possono diventare obiettivi particolarmente esposti, soprattutto negli orari in cui la presenza di clienti diminuisce.Intanto, gli investigatori proseguono le indagini per dare un volto ai tre rapinatori e verificare se possano esserci collegamenti con altri episodi avvenuti recentemente nella zona. Le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte sul posto rappresentano al momento gli elementi principali sui quali si stanno concentrando gli accertamenti.