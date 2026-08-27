Si scontrano due camion sul raccordo

La chiusura ha inevitabilmente provocato ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti registrati nell'area interessata dall'incidente

Paura e disagi, ieri, lungo il Raccordo autostradale 2 Avellino-Salerno, dove due autocarri pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Lo schianto si è verificato nel territorio di Fisciano, in provincia di Salerno, all'altezza del chilometro 10,900.L'impatto, le cui cause sono rimaste da chiarire, ha reso necessario un intervento immediato per mettere in sicurezza la carreggiata e consentire agli operatori di effettuare tutti gli accertamenti del caso. A seguito del sinistro, il tratto in direzione Avellino è stato temporaneamente chiuso al traffico.Uscita obbligatoria a FiscianoPer gestire la viabilità ed evitare ulteriori situazioni di pericolo, l'Anas ha istituito l'uscita obbligatoria a Fisciano per i veicoli diretti verso Avellino.La chiusura ha inevitabilmente provocato ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti registrati nell'area interessata dall'incidente. Gli automobilisti sono stati indirizzati verso i percorsi alternativi mentre le squadre intervenute lavoravano per liberare la sede stradale.Sul posto sono arrivati i tecnici e gli operatori dell'Anas, insieme alle forze dell'ordine, impegnati nei rilievi e nel coordinamento della viabilità.Dinamica ancora da ricostruireRestano da chiarire le circostanze che hanno provocato lo scontro tra i due mezzi pesanti. Gli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine saranno fondamentali per ricostruire la sequenza dell'incidente e comprendere cosa sia accaduto pochi istanti prima dell'impatto.Terminate le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi coinvolti, gli addetti hanno potuto procedere al ripristino della normale percorribilità dell'arteria.L'incidente ha riportato ancora una volta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza e sulla gestione del traffico lungo uno degli assi viari principali utilizzati quotidianamente da migliaia di automobilisti per gli spostamenti tra il Salernitano e l'Irpinia.