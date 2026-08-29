Si tuffa dagli scogli e finisce su un bagnante, arriva l'elisoccorso

Il giovane sarebbe rimasto privo di conoscenza per circa 15 minuti, rendendo necessario un intervento sanitario particolarmente rapido

Attimi di paura alla Baia di Ieranto, uno degli angoli più suggestivi della Penisola Sorrentina, nel territorio di Massa Lubrense. Un giovane è rimasto ferito dopo essersi tuffato dalla scogliera e aver colpito accidentalmente una persona che si trovava in acqua.Un incidente improvviso, avvenuto in una zona caratterizzata dalla presenza di scogli e difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso via terra, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.L'incidente durante il tuffoSecondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe lanciato dalla scogliera per tuffarsi in mare. Durante la caduta, però, avrebbe urtato un altro bagnante che in quel momento si trovava in acqua.L'impatto avrebbe provocato la perdita immediata di conoscenza del ragazzo.Le persone presenti nella baia sono intervenute rapidamente per soccorrerlo e lo hanno riportato verso la riva. Una volta raggiunta la zona sicura, i presenti si sono attivati per liberargli le vie aeree e prestare le prime forme di assistenza in attesa dell'arrivo dei soccorsi.Il giovane sarebbe rimasto privo di conoscenza per circa 15 minuti, rendendo necessario un intervento sanitario particolarmente rapido.L'allarme lanciato da una guardia ambientaleA dare l'allarme è stata una guardia ambientale escursionistica, che si trovava casualmente nella zona e ha assistito direttamente alla scena.La posizione della Baia di Ieranto ha rappresentato uno degli elementi di maggiore difficoltà per l'organizzazione dei soccorsi. Individuare con precisione il punto dell'incidente era infatti fondamentale per consentire agli operatori di raggiungere il ferito nel minor tempo possibile.La guardia ambientale disponeva dell'applicazione GeoResQ, sistema utilizzato per la localizzazione e la gestione delle emergenze in ambiente impervio.Grazie alla geolocalizzazione è stato possibile comunicare con precisione la posizione dell'incidente alla Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.Scatta la macchina dei soccorsiRicevuta la segnalazione, la Centrale Operativa ha valutato la dinamica dell'incidente e le condizioni del giovane, disponendo l'intervento dell'eliambulanza.Contemporaneamente è stata inviata anche una squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.La scelta di utilizzare l'elicottero è stata determinata soprattutto dalla particolare conformazione del luogo e dalla necessità di ridurre al minimo i tempi di intervento.Raggiunto il giovane, gli operatori hanno effettuato le prime valutazioni e hanno provveduto a stabilizzarlo.Il trasferimento in ospedaleUna volta stabilizzate le condizioni del ferito, il giovane è stato sistemato sulla barella e preparato per il trasferimento a bordo dell'elisoccorso.L'eliambulanza ha quindi lasciato la zona della Baia di Ieranto dirigendosi verso Napoli.Il ragazzo è stato trasportato all'Ospedale del Mare, dove è stato preso in carico dai sanitari per tutti gli accertamenti e le cure necessarie.Restano da chiarire nel dettaglio le conseguenze riportate dal giovane nell'impatto e la dinamica esatta dell'incidente.Una zona di straordinaria bellezzaLa Baia di Ieranto è una delle località più conosciute e suggestive della Penisola Sorrentina, caratterizzata da un ambiente naturale di grande pregio e da una costa prevalentemente rocciosa.Proprio la conformazione del territorio, che rende alcune aree difficilmente accessibili, può complicare le operazioni di soccorso in caso di incidenti.In questo caso la tempestività della segnalazione e la possibilità di individuare con precisione il punto dell'emergenza hanno consentito di attivare rapidamente la macchina dei soccorsi, con l'impiego congiunto delle squadre terrestri e dell'elisoccorso.L'episodio si è concluso con il trasferimento del giovane in ospedale, mentre le persone presenti sulla spiaggia e in acqua hanno assistito con apprensione alle operazioni di soccorso.