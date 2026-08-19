Si mette a spacciare nel parcheggio dell'ospedale

Durante l'intervento avrebbe cercato di disfarsi di un piccolo involucro cilindrico

Controllo dei carabinieri nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e arresto per un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il 46enne è stato fermato mentre si trovava a bordo di uno scooter e, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe tentato di liberarsi di un piccolo contenitore poco prima di essere sottoposto al controllo. Il gesto non è però sfuggito ai carabinieri, che hanno recuperato il contenitore e proceduto alla verifica del suo contenuto. All'interno sono state trovate 12 dosi di cocaina già confezionate e pronte, secondo l'ipotesi investigativa, per essere cedute.



Il controllo nel parcheggio



L'episodio è avvenuto nell'area di sosta dell'ospedale puteolano, dove i militari hanno proceduto al controllo del 46enne.



L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, era in sella a uno scooter. Durante l'intervento avrebbe cercato di disfarsi di un piccolo involucro cilindrico, evidentemente nel tentativo di non farlo trovare agli investigatori.



I carabinieri hanno recuperato l'oggetto e lo hanno sottoposto a controllo. La successiva verifica ha permesso di rinvenire al suo interno la droga suddivisa in 12 singole dosi.



La cocaina già suddivisa



La modalità di confezionamento della sostanza ha portato i militari a contestare al 46enne la detenzione ai fini di spaccio. Le dosi erano infatti già separate e pronte per una possibile cessione.



Dopo gli accertamenti, la cocaina è stata sequestrata e l'uomo è stato arrestato.



Il trasferimento in carcere



Al termine delle operazioni, il 46enne è stato condotto in carcere, dove si trova in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.



La sua posizione sarà ora esaminata nelle successive fasi del procedimento. L'accusa contestata nei suoi confronti è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



L'attività dei carabinieri rientra nei controlli finalizzati al contrasto della diffusione e della vendita di droga sul territorio di Pozzuoli.