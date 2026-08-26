Si barrica in casa e spara con la pistola

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e i volontari della Misericordia

Momenti di forte apprensione a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, dove un uomo di 69 anni, con difficoltà di deambulazione, si è chiuso all'interno della propria abitazione. L'uomo, che sarebbe apparso in evidente stato di agitazione, avrebbe esploso un colpo di pistola in aria nel tentativo di allontanare alcune persone accorse nei pressi dell'abitazione. A chiedere aiuto sarebbe stata la moglie, intervenuta inizialmente insieme ai vicini per cercare di riportare la situazione alla calma. La donna è poi riuscita ad allontanarsi, lasciando l'anziano da solo all'interno della casa.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e i volontari della Misericordia di Avellino.



La situazione resta delicata: da circa due ore l'uomo non risponderebbe al telefono e non avrebbe più avuto contatti con l'esterno.



Nell'area sono arrivati anche i carabinieri del nucleo specializzato, che stanno valutando le modalità di intervento per poter accedere all'abitazione e riportare la situazione sotto controllo. Le forze dell'ordine stanno operando con la massima cautela per tutelare l'incolumità dell'uomo e delle persone presenti nelle vicinanze.