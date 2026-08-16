Sfregio alla Madonna, decapitata la statua

Nonostante il nuovo danneggiamento, l'associazione ha annunciato l'intenzione di ripristinare la statua

Nuovo atto vandalico a Panza, nel comune di Forio, sull'isola di Ischia. Ignoti hanno danneggiato la statua della Madonna della Pelara, collocata lungo il sentiero che conduce all'omonima baia, arrivando a staccarle la testa. A denunciare l'accaduto è stata la Pro Loco Panza, che ha espresso sui social indignazione e amarezza per un gesto che, secondo quanto riferito dall'associazione, non sarebbe un episodio isolato.«Questa è la terza volta che succede», ha spiegato la Pro Loco, sottolineando come i precedenti danneggiamenti rendano difficile considerare l'episodio una semplice bravata. L'area è infatti già stata interessata in passato da atti vandalici ai danni della stessa statua.La Madonna della Pelara rappresenta per la comunità locale non soltanto un simbolo religioso, ma anche un ricordo legato alla storia del sentiero che conduce alla baia e alle persone che contribuirono a renderlo accessibile.Nonostante il nuovo danneggiamento, l'associazione ha annunciato l'intenzione di ripristinare la statua e ricollocarla nuovamente lungo il percorso.L'episodio ha suscitato indignazione tra i residenti, mentre resta da chiarire chi abbia materialmente compiuto il gesto e se vi siano elementi utili per identificarne i responsabili.