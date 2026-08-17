Sequestrato il cancello per l'ingresso in spiaggia

La vicenda resta quindi al centro dell'attenzione, mentre cittadini e rappresentanti politici chiedono che venga garantito il libero accesso al mare

Prosegue la battaglia per il ripristino della legalità sul litorale di Pozzano, a Castellammare di Stabia, dove da tempo è al centro delle proteste dei cittadini la questione dell'accesso al mare. Dopo i sopralluoghi e gli esposti presentati dai residenti e dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, insieme al rappresentante territoriale di Europa Verde Rosario Lotito, la Capitaneria di Porto ha disposto il sequestro del cancello realizzato da una struttura alberghiera.Secondo quanto denunciato, il cancello avrebbe impedito il passaggio verso il mare e lungo la battigia, limitando di fatto l'accesso all'area.Protesta dei bagnantiNonostante il provvedimento delle autorità, la situazione resta tesa. Borrelli è tornato sul posto insieme a un gruppo di bagnanti per una nuova manifestazione di protesta.L'obiettivo era verificare concretamente la possibilità di raggiungere il mare attraverso l'area della struttura. Anche in questa occasione, però, la direzione dell'hotel avrebbe negato il passaggio.La vicenda resta quindi al centro dell'attenzione, mentre cittadini e rappresentanti politici chiedono che venga garantito il libero accesso al mare e che siano rispettati i provvedimenti adottati dalle autorità competenti.Il sequestro del cancello rappresenta intanto un nuovo passaggio nella controversia che da tempo interessa il litorale di Pozzano.