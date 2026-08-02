Sequestrati 22 quintali di merce nell'operazione per il decoro

Nel corso dell'operazione sono state fermate e identificate 64 persone

Prosegue l'attività delle forze dell'ordine per contrastare il degrado e garantire maggiore sicurezza nelle aree vicine alla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, a Napoli. Nel corso di un'operazione coordinata dalla Polizia di Stato, con il supporto degli operatori di Asia Napoli, sono stati effettuati controlli contro il commercio abusivo nella zona. Gli interventi hanno portato all'allontanamento di diversi venditori irregolari e al recupero di circa 22 quintali di merce destinata alla distruzione.



Secondo quanto emerso, parte dei prodotti sequestrati sarebbe stata prelevata anche dai cassonetti dei rifiuti e successivamente rimessa in vendita. Durante i controlli è stato inoltre identificato uno straniero sorpreso mentre commercializzava merce abusivamente.



Momenti di tensione si sono registrati in via Marco di Lorenzo, dove alcuni stranieri, alla vista degli agenti e degli operatori impegnati nelle attività di controllo, avrebbero reagito lanciando pietre e altri oggetti. La situazione è stata riportata alla normalità dalle forze dell'ordine.



Nel corso dell'operazione sono state fermate e identificate 64 persone. I controlli, disposti dal questore di Napoli Maurizio Agricola, proseguiranno anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di contrastare fenomeni di abusivismo e aumentare il livello di sicurezza nell'area.



L'attività rientra nel più ampio piano di interventi per la tutela del decoro urbano nelle zone di piazza Garibaldi, Porta Capuana e Porta Nolana. Il rafforzamento dei controlli è stato al centro anche di una recente riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha incontrato una delegazione di operatori del settore alberghiero.