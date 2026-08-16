Scontro tra barca e gommone, muore 25enne

I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di salvargli la vita, ma ogni manovra si è rivelata inutile

Tragedia nel porto di Vibo Marina, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra un'imbarcazione e un gommone. La vittima è Domenico Campana, originario di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.30, mentre il giovane stava rientrando in porto dopo una giornata trascorsa in mare.Lo scontro in portoSecondo una prima ricostruzione, Domenico Campana si trovava a bordo di una piccola imbarcazione insieme a un uomo e a una ragazza. I tre avevano noleggiato la barca per trascorrere alcune ore in mare aperto.Durante il rientro, all'interno dello specchio d'acqua del porto, sarebbe avvenuto lo scontro con un gommone, che secondo le prime informazioni sarebbe arrivato a velocità sostenuta.L'impatto è stato violento e per il 25enne non c'è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di salvargli la vita, ma ogni manovra si è rivelata inutile.Ferita una ragazzaNell'incidente è rimasta coinvolta anche una ragazza, che ha riportato ferite al bacino, al gomito e alla testa.La giovane è stata trasportata in ospedale a Catanzaro, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero preoccupanti e non sarebbe in pericolo di vita.Indagini in corsoSul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.Gli investigatori dovranno chiarire la posizione delle persone coinvolte e stabilire come sia avvenuto lo scontro tra i due mezzi nautici. Saranno inoltre fondamentali eventuali testimonianze e altri elementi raccolti durante i rilievi per accertare eventuali responsabilità.