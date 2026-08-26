Scappa dai domiciliari dopo una lite con il padre e torna dopo un mese

Le motivazioni personali non hanno cancellato la violazione della misura cautelare

Era riuscito a far perdere le proprie tracce per circa un mese, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per un precedente furto. Poi ha deciso spontaneamente di presentarsi dai carabinieri.Protagonista della vicenda è un 29enne che tre giorni fa si è recato alla stazione dei carabinieri di Villaricca, guidata dal comandante Pietro Amati. Il giovane avrebbe dovuto rispettare la misura cautelare nella propria abitazione di corso Europa, dalla quale si era invece allontanato senza autorizzazione.Per diverse settimane non si sarebbero avute sue notizie. Quando si è presentato in caserma, il 29enne avrebbe spiegato ai militari di essersi allontanato a causa di una situazione familiare diventata, a suo dire, difficile da sostenere.In particolare, avrebbe riferito di non riuscire più a convivere con il padre, con il quale ci sarebbero stati diversi litigi.Le motivazioni personali, tuttavia, non hanno cancellato la violazione della misura cautelare. I carabinieri hanno arrestato il 29enne con l'accusa di evasione.Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle successive decisioni.