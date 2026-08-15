Scappa al posto di blocco e ferisce un agente

La fuga è terminata dopo l'arrivo di una seconda pattuglia, intervenuta per bloccare il veicolo e impedire ulteriori pericolose manovre

Momenti di forte tensione nel centro storico di Napoli, dove un normale controllo della Polizia Locale si è trasformato in un inseguimento ad alta pericolosità. Protagonista un uomo di 74 anni, residente ai Quartieri Spagnoli e già noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in piazza Bovio, dove una pattuglia della Polizia Municipale aveva fermato l’anziano alla guida della sua automobile. In un primo momento l’uomo avrebbe accostato, dando l'impressione di voler collaborare con gli agenti. Improvvisamente, però, avrebbe accelerato cercando di allontanarsi.



È così iniziato un breve inseguimento tra le strade del centro. Secondo la ricostruzione, il 74enne avrebbe proceduto a velocità sostenuta, effettuando manovre improvvise e zigzagando tra le vie, con il rischio di investire i pedoni presenti lungo il percorso.



La fuga è terminata dopo l'arrivo di una seconda pattuglia, intervenuta per bloccare il veicolo e impedire ulteriori pericolose manovre. Anche dopo essere stato raggiunto, però, l'uomo avrebbe opposto resistenza agli agenti, dando vita a una colluttazione nel tentativo di evitare il fermo.



Il 74enne, già conosciuto negli ambienti investigativi per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti, è stato quindi bloccato dagli agenti. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'episodio e le eventuali responsabilità connesse alla fuga e alla successiva aggressione nei confronti dei poliziotti municipali.