Sarà un Ferragosto terribile con 40 gradi

Il bollino rosso indica una situazione nella quale gli effetti negativi del caldo possono interessare non soltanto le persone più fragili, ma la popolazione generale

Una breve parentesi di instabilità prima di una nuova, intensa fiammata di caldo. L'Italia si prepara ad affrontare una settimana di Ferragosto caratterizzata da temperature elevate, con valori che potrebbero raggiungere i 38-39 gradi in diverse città, mentre già domani aumenta il numero dei centri urbani sottoposti al massimo livello di allerta per gli effetti delle ondate di calore.Il quadro meteorologico resta ancora movimentato nelle prossime ore, con temporali localmente molto intensi soprattutto lungo l'arco alpino e sull'Appennino, ma anche in alcune aree della Pianura Padana e della Campania. Una fase destinata però a lasciare rapidamente spazio alla rimonta dell'anticiclone subtropicale.Il risultato sarà un nuovo aumento delle temperature praticamente su tutta la Penisola, proprio nei giorni in cui milioni di italiani si sposteranno per le vacanze.Domani 19 città con il bollino rossoA preoccupare maggiormente è l'evoluzione delle condizioni di caldo. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, domani saranno ben 19 su 27 i centri urbani monitorati caratterizzati dal bollino rosso, il livello massimo di allerta associato ai rischi per la salute della popolazione generale.Le città interessate saranno:Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.Il bollino rosso indica una situazione nella quale gli effetti negativi del caldo possono interessare non soltanto le persone più fragili, ma la popolazione generale.Altre sei città saranno invece contrassegnate dal bollino arancione, che segnala un rischio maggiore soprattutto per le categorie più vulnerabili, come anziani, bambini, donne in gravidanza e persone affette da patologie.Si tratta di Bolzano, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona.Ferragosto con temperature fino a 39 gradiLa fase più calda è attesa durante la prossima settimana, quando l'espansione dell'anticiclone subtropicale favorirà un nuovo aumento dei valori termici.Il termometro potrebbe arrivare fino a 39 gradi a Roma, mentre diverse località del Centro-Nord e delle isole potrebbero raggiungere o avvicinarsi ai 38 gradi.Il caldo tornerà quindi a interessare gran parte del territorio nazionale, dopo la parentesi temporalesca che sta caratterizzando queste ore.L'attenzione sarà rivolta soprattutto alle grandi città, dove alle alte temperature si aggiungerà l'effetto dell'afa, con condizioni che possono risultare particolarmente pesanti nelle ore centrali della giornata.Il bilancio sulla salute resta difficile da quantificareIl caldo estremo torna così al centro dell'attenzione anche sul fronte sanitario.Quando si parla di decessi direttamente collegati alle alte temperature, spiegano gli esperti, non è possibile stabilire immediatamente un numero preciso. Le stime vengono effettuate successivamente, confrontando i dati sulla mortalità registrati durante i periodi di caldo eccezionale con quelli relativi a periodi analoghi caratterizzati da condizioni meteorologiche meno estreme.Per l'estate in corso, le stime citate nel quadro attuale indicano tra 5mila e 7mila decessi in più associabili agli effetti del caldo.Tra i casi finiti sotto i riflettori c'è anche quello di un muratore moldavo morto il 4 agosto a Padova, nel suo primo giorno di lavoro in nero. Secondo quanto emerso dall'autopsia, il decesso sarebbe riconducibile a un infarto oppure a un collasso provocato dal calore.Tre morti mentre erano al mareIl caldo ha fatto registrare anche altre tragedie nella giornata di oggi.Tre persone sono morte dopo essere state colpite da un malore mentre si trovavano in località di mare. Nel Salernitano ha perso la vita una donna di 68 anni. Un uomo di 80 anni è invece morto ad Ansedonia, mentre un 61enne è deceduto dopo essersi tuffato da una barca al largo delle Cinque Terre.I singoli episodi dovranno essere valutati per stabilire le cause dei decessi, ma si inseriscono in una giornata caratterizzata da temperature elevate e da condizioni meteorologiche particolarmente impegnative in diverse zone d'Italia.Incendi, vigili del fuoco impegnati da Nord a SudA complicare ulteriormente il quadro sono gli incendi che continuano a interessare diverse regioni.Nel Goriziano proseguono le operazioni di spegnimento di un vasto rogo. In Toscana, dopo gli interventi conclusi a Firenzuola e in Versilia, altri incendi sono scoppiati a Massa Marittima e Anghiari, in provincia di Arezzo.I vigili del fuoco sono nuovamente impegnati anche a Mornese, nell'Alessandrino.Nel Lazio, invece, due incendi di vaste proporzioni hanno interessato sterpaglie e vegetazione nelle zone di Cerveteri e Santa Marinella.Un fronte che rende particolarmente impegnative le giornate dei soccorritori, impegnati contemporaneamente su più territori per contenere le fiamme e impedire che possano raggiungere centri abitati, infrastrutture o aree di particolare pregio ambientale.Vacanze, il traffico rallenta ma senza il temuto caosIl primo grande weekend dell'esodo estivo si è intanto concluso con un traffico intenso ma senza particolari criticità.Secondo i dati diffusi da Anas, nel fine settimana circa 22,5 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale italiana. Il dato è leggermente inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una diminuzione dell'1,5%.La situazione sulle strade, dunque, non ha fatto registrare il temuto scenario di blocchi generalizzati, nonostante gli spostamenti legati alle vacanze.Per chi dovrà viaggiare nei prossimi giorni, però, i problemi potrebbero arrivare soprattutto dal trasporto ferroviario.Lavori sulla Firenze-Roma: possibili disagi per i treniDa domani e fino al 28 agosto sono infatti programmati interventi sulla linea Firenze-Roma, nell'ambito del piano di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria.I lavori interesseranno in particolare la linea Direttissima nel tratto compreso tra Chiusi e Orvieto. Sulla linea convenzionale saranno invece interessati alcuni interventi relativi al ponte tra Chiusi e Panicale.La coincidenza tra i lavori e il periodo di maggiore movimento turistico potrebbe comportare modifiche alla circolazione e disagi per i passeggeri.Chi viaggerà in treno dovrà quindi prestare particolare attenzione agli orari e alle eventuali variazioni previste nei collegamenti.L'Italia tra caldo, temporali e incendiIl quadro di questi giorni restituisce così un Paese diviso tra fenomeni meteorologici differenti: temporali localmente violenti, una nuova ondata di calore in arrivo, incendi che continuano a impegnare i vigili del fuoco e milioni di persone in movimento per le vacanze.La tregua dal caldo sarà dunque breve. Dopo i temporali delle prossime ore, l'anticiclone subtropicale tornerà a rafforzarsi, riportando temperature elevate proprio nella settimana di Ferragosto.Per chi resterà in città, ma anche per chi si trova in viaggio o nelle località turistiche, l'indicazione resta quella di prestare particolare attenzione alle ore più calde, soprattutto nei territori contrassegnati dal bollino rosso, mentre resta alta l'attenzione anche sul rischio incendi.