Rubano 6mila euro di parmigiano dal supermercato

Dopo aver acquistato alla cassa alcuni prodotti di valore contenuto, uno dei due usciva dal supermercato e azionava la sbarra automatica dell'ingresso

Avevano studiato un sistema preciso per riuscire a portare via confezioni di Parmigiano Reggiano da un supermercato senza far scattare i sistemi di sicurezza. Una strategia ripetuta in più occasioni e accompagnata, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, anche da un accorgimento per rendere più difficile il riconoscimento: cambiare abbigliamento tra le incursioni della mattina e quelle del pomeriggio.Il piano, però, non è bastato. A incastrare i presunti responsabili sono state soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza, attraverso le quali i carabinieri hanno ricostruito i movimenti dei due e individuato anche l'automobile utilizzata per allontanarsi.A finire nei guai sono un uomo di 59 anni e una donna di 51, entrambi denunciati.Un bottino da circa 6mila euroI furti sarebbero stati commessi all'interno di un supermercato di Cadelbosco Sopra, nel Reggiano, in più occasioni.Il bottino complessivo avrebbe raggiunto un valore di circa 6mila euro, interamente costituito da confezioni di Parmigiano Reggiano, ciascuna del peso di circa un chilogrammo.Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la coppia avrebbe agito dividendosi i compiti e seguendo uno schema ben preciso.Uno dei due avrebbe nascosto le confezioni di formaggio all'interno di una borsa sistemata nel carrello, mentre il complice si sarebbe posizionato in prossimità delle barriere di ingresso del supermercato.Il sistema per superare i controlliLa strategia sarebbe stata studiata proprio per sfruttare il funzionamento delle barriere automatiche.Dopo aver acquistato alla cassa alcuni prodotti di valore contenuto, uno dei due usciva dal supermercato e azionava la sbarra automatica dell'ingresso.A quel punto il complice, con la borsa contenente il Parmigiano, poteva uscire passando dalla zona di ingresso, evitando così i sistemi di controllo presenti alle normali uscite.Un meccanismo che sarebbe stato ripetuto in diverse occasioni, consentendo alla coppia di portare progressivamente fuori dal supermercato una quantità considerevole di formaggio.Cambiavano vestiti per non farsi riconoscereA rendere ancora più elaborato il sistema, secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri, ci sarebbe stato anche il cambio di abbigliamento.La coppia avrebbe infatti utilizzato vestiti differenti tra le incursioni effettuate nelle ore del mattino e quelle del pomeriggio, nel tentativo di rendere più difficile agli investigatori collegare i diversi episodi alle stesse persone.L'accorgimento, però, non è stato sufficiente.Le telecamere hanno permesso di ricostruire i movimentiA permettere agli investigatori di stringere il cerchio sono state proprio le registrazioni della videosorveglianza.I carabinieri hanno analizzato i filmati relativi alle diverse giornate, riuscendo a individuare elementi ricorrenti nei movimenti dei due presunti autori.L'analisi delle immagini avrebbe consentito inoltre di risalire all'automobile utilizzata dalla coppia per allontanarsi dopo i furti.Gli elementi raccolti hanno quindi portato all'identificazione dell'uomo e della donna, ora denunciati. Le accuse dovranno naturalmente essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.