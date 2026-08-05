Ruba scooter a un poliziotto e si fa arrestare

Un ruolo importante nelle indagini sarebbe stato svolto anche dalle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza

Un furto messo a segno in pochi istanti e un intervento rapido delle forze dell’ordine hanno portato all’arresto di un uomo di 50 anni a Maddaloni, nel Casertano. Il soggetto è ritenuto gravemente indiziato del furto aggravato di un motociclo parcheggiato lungo una strada pubblica.La vicenda ha avuto inizio quando il proprietario del mezzo, un poliziotto, si è accorto della sparizione della propria moto e ha immediatamente lanciato l’allarme alla Centrale Operativa della Questura di Caserta. La segnalazione tempestiva ha permesso agli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni di attivare le ricerche sul territorio e di avviare gli accertamenti necessari per individuare il responsabile.Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 50enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi del motociclo e allontanarsi dalla zona nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno però consentito di risalire rapidamente alla sua posizione e di recuperare il veicolo, che era stato nascosto nelle vicinanze di un esercizio commerciale della zona.Un ruolo importante nelle indagini sarebbe stato svolto anche dalle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza presente nell’area, che hanno fornito elementi utili alla ricostruzione dei movimenti dell’uomo e al ritrovamento del mezzo.Dai controlli è inoltre emerso che il 50enne risultava già destinatario di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e obbligo di firma. Una circostanza che ha ulteriormente aggravato la sua posizione: proprio nello stesso giorno, infatti, l’uomo si era recato negli uffici di polizia per adempiere agli obblighi previsti dalla misura, ma successivamente sarebbe stato coinvolto nel furto del motociclo.Al termine delle attività investigative, il sospettato è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è comparso davanti al giudice con rito direttissimo nella giornata successiva. Il provvedimento restrittivo adottato dalla polizia giudiziaria è stato quindi convalidato.Le indagini proseguono per definire ogni ulteriore dettaglio della vicenda e verificare la completa dinamica del furto.