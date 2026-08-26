Rompe la testa alla moglie durante una lite

Nel corso delle indagini sarebbero inoltre emersi altri episodi di maltrattamenti, sia fisici sia psicologici

È stato arrestato in differita dai carabinieri della Stazione di San Prisco, in provincia di Caserta, un uomo di 43 anni del posto, gravemente indiziato, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza, del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.L'intervento dei militari è scattato questa mattina dopo una segnalazione relativa a una lite in ambito familiare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia.La donna ha riferito ai militari di essere stata aggredita dal marito. A seguito dell'episodio presentava una ferita alla testa ed è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ambulanza all'ospedale di Marcianise. Dopo gli accertamenti e le cure necessarie, è stata dimessa con una prognosi di quattro giorni.Il 43enne, subito dopo i fatti, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno quindi avviato le ricerche, riuscendo successivamente a rintracciarlo.Al termine degli accertamenti e sulla base degli elementi raccolti, l'uomo è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è a disposizione della magistratura.Nel corso delle indagini sarebbero inoltre emersi altri episodi di maltrattamenti, sia fisici sia psicologici, che si sarebbero protratti nel tempo e che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non erano mai stati denunciati in precedenza.La vicenda resta ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.